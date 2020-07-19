Real Valladolid 2-0 Real Betis | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 38. haftasında Real Valladolid, evinde Real Betis'i ağırladı. Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, Real Betis'i 2-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Real Valladolid ile Real Betis karşı karşıya geldi. 45+1'de Guardiola'nın attığı gol ile Real Valladolid ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Oscar Plano'nun 63. dakikada attığı gol ile Real Valladolid maçı 2-0 kazandı. Milli futbolcu Enes Ünal 63 dakika sahada kaldı.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 21:40
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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