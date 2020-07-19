Real Valladolid 2-0 Real Betis | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Real Valladolid ile Real Betis karşı karşıya geldi. 45+1'de Guardiola'nın attığı gol ile Real Valladolid ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Oscar Plano'nun 63. dakikada attığı gol ile Real Valladolid maçı 2-0 kazandı. Milli futbolcu Enes Ünal 63 dakika sahada kaldı.