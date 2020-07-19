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19 Temmuz 2020, Pazar
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2-0 | MAÇ SONUCU

Real Valladolid 2-0 Real Betis | MAÇ SONUCU

'nın 38. haftasında , evinde 'i ağırladı. Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, Real Betis'i 2-0 mağlup etti.

'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. 45+1'de Guardiola'nın attığı gol ile Real Valladolid ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Oscar Plano'nun 63. dakikada attığı gol ile Real Valladolid maçı 2-0 kazandı. Milli futbolcu Enes Ünal 63 dakika sahada kaldı.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 21:40
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