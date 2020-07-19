Villarreal - Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 38. haftasında Villarreal, evinde Eibar'ı ağırlayacak. Maçın 11'leri, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Villarreal - Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Villarreal ile Eibar karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Villarreal'de Ramiro Guerra, Ramiro Funes Mori ve Carlos Bacca, Mariano Barbosa bu akşam oynayamayacak. Eibar'da ise İvan Ramis bu akşam takımı adına sahada yerini alamayacak.
VILLARREAL - EIBAR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Villarreal - Eibar maçı 19:30'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 18:31
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Villarreal - Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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