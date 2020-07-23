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23 Temmuz 2020, Perşembe
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'i resmen açıkladı!

Villarreal Unai Emery'i resmen açıkladı!

ekiplerinden , son olarak 'ı çalıştıran İspanyol ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

İspanyol takımlarından 'in yeni teknik direktörü belli oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol teknik adam ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Emery ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak ekiplerinden 'i çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, kariyerinde ayrıca Lorca Deportiva CF, Almeira, , ve 'de de görev aldı.

İspanyol teknik adam Sevilla ile üst üste 3 kez 'ni kazanırken, ile 1 kez Ligue 1, 2 kez de Kupası'nı aldı.
Villarreal, 'yı bu sezon 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda topladığı 60 puanla 5. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

  1. 23.07.2020
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