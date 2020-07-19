Atletico Madrid 1-1 Real Sociedad | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Atletico Madrid La Liga'da kayıp!

1-1 | MAÇ SONUCU

Atletico Madrid 1-1 Real Sociedad | MAÇ SONUCU

'nın 38. haftasında , evinde 'ı ağırladı. Zorlu mücadelede Atletico Madrid ile Real Sociedad 1-1 berabere kaldı.

'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 30. dakikasında Koke'nin attığı gol ile Atleticıo Madrid 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 87. dakikada A. Januzaj Real Sociedad adına skoru 1-1'e getirdi ve maç bu skorla tamamlandı. Atletico Madrid bu skor ile birlikte ligi 4. sırada tamamladı.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 20.07.2020 00:18
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Atletico Madrid 1-1 Real Sociedad | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA