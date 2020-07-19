Atletico Madrid 1-1 Real Sociedad | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 30. dakikasında Koke'nin attığı gol ile Atleticıo Madrid 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 87. dakikada A. Januzaj Real Sociedad adına skoru 1-1'e getirdi ve maç bu skorla tamamlandı. Atletico Madrid bu skor ile birlikte ligi 4. sırada tamamladı.