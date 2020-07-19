Atletico Madrid 1-1 Real Sociedad | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 38. haftasında Atletico Madrid, evinde Real Sociedad'ı ağırladı. Zorlu mücadelede Atletico Madrid ile Real Sociedad 1-1 berabere kaldı.
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 30. dakikasında Koke'nin attığı gol ile Atleticıo Madrid 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 87. dakikada A. Januzaj Real Sociedad adına skoru 1-1'e getirdi ve maç bu skorla tamamlandı. Atletico Madrid bu skor ile birlikte ligi 4. sırada tamamladı.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 20.07.2020 00:18
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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