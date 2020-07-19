Espanyol 0-0 Celta Vigo | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 38. haftasında Espanyol, evinde Celta Vigo'yu ağırladı. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele 0-0 berabere bitti bu skorun ardından Celta Vigo ligde kaldı.
İspanya La Liga'nın 38. haftasında Espanyol ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Düşme hattını oldukça yakından ilgilendiren maçta gol sesi çıkmadı. Bu skorun ardından La Liga'dan düşen son takımda belli oldu. Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo ligde kalırken, Leganes küme düştü.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 20.07.2020 00:41
- Süper Lig'de kim Avrupa'ya gidiyor? İşte güncel puan durumu! (33. hafta)
- Beşiktaş'ın gündemindeki Elia'dan resmi açıklama! Transfer...
- Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi transfer sürprizi! Vedat Muriqi'yi izleyecek isim...
- Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı! Havalimanına götüren araç...
- Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Espanyol 0-0 Celta Vigo | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.