Espanyol 0-0 Celta Vigo | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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0-0 | MAÇ SONUCU

Espanyol 0-0 Celta Vigo | MAÇ SONUCU

'nın 38. haftasında , evinde 'yu ağırladı. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele 0-0 berabere bitti bu skorun ardından Celta Vigo ligde kaldı.

'nın 38. haftasında ile karşı karşıya geldi. Düşme hattını oldukça yakından ilgilendiren maçta gol sesi çıkmadı. Bu skorun ardından La Liga'dan düşen son takımda belli oldu. Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo ligde kalırken, Leganes küme düştü.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 20.07.2020 00:41
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