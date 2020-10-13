Haberler Real Madrid Real Madrid Erling Haaland bombasını patlatıyor! İşte o tarih

bombasını patlatıyor! İşte o tarih

Karim Benzema'nın yaşının ilerlemesi nedeniyle dünyaca ünlü genç bir forveti kadrosuna katmayı planlayan , 'un yıldız golcüsü için ocak ayında girişimlere başlayacak.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 19:33
Real Madrid Erling Haaland bombasını patlatıyor! İşte o tarih

40 yıl sonra ilk kez bir tescil dönemini yapmadan kapatan , bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Karim Benzema sonrası forvet sorununu kökten çözmek isteyen Madrid, transfer planını da belirledi.

Marca'nın haberine göre; İspanyol ekibi önceliğini Kylian Mbappe yerine 'un yıldızı 'a verecek.

Mariano Diaz'ı ilk forvet olarak düşünmeyen teknik direktör öncelikle Erling Haaland ile Benzema'yı birlikte sahaya sürecek, ardından yerini Haaland Fransız golcünün yerini alacak.

Zidane'ın yoğun isteği üzerine Real Madrid yetkilileri, ocak ayında Norveçli forvet için harekete geçecek.

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 5 karşılaşmaya çıkan Erling Haaland 5 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

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