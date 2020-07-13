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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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1-2 | MAÇ SONUCU

Villarreal 1-2 Real Sociedad | MAÇ SONUCU

'nın 36. haftasında deplasmanda 'i 2-1 mağlup etti ve 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

'nın 36. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Real Sociedad deplasmanda 2-1'lik skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. 3 hafta sonra galibiyetle tanışan Real Socieadad'a galibiyeti getiren goller 61. dakikada Willian Jose ve 75. dakikada Diego Llorente'den geldi. Villarreal'in tek golü 84. dakikada Santi Cazorla'nın ayağından geldi.

Bu sonuçların ardından puanını 54'e yükselten Real Sociedad 6. sıradaki Getafe ile puanlarını eşitledi. Villarreal ise 57 puanla 5. sıradaki yerini korudu.

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 22:30
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