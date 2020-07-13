Villarreal 1-2 Real Sociedad | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Villarreal ile Real Sociedad karşı karşıya geldi.



Real Sociedad deplasmanda 2-1'lik skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. 3 hafta sonra galibiyetle tanışan Real Socieadad'a galibiyeti getiren goller 61. dakikada Willian Jose ve 75. dakikada Diego Llorente'den geldi. Villarreal'in tek golü 84. dakikada Santi Cazorla'nın ayağından geldi.



Bu sonuçların ardından puanını 54'e yükselten Real Sociedad 6. sıradaki Getafe ile puanlarını eşitledi. Villarreal ise 57 puanla 5. sıradaki yerini korudu.

