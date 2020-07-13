Villarreal 1-2 Real Sociedad | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Sociedad deplasmanda Villarreal'i 2-1 mağlup etti ve 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Villarreal ile Real Sociedad karşı karşıya geldi.
Real Sociedad deplasmanda 2-1'lik skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. 3 hafta sonra galibiyetle tanışan Real Socieadad'a galibiyeti getiren goller 61. dakikada Willian Jose ve 75. dakikada Diego Llorente'den geldi. Villarreal'in tek golü 84. dakikada Santi Cazorla'nın ayağından geldi.
Bu sonuçların ardından puanını 54'e yükselten Real Sociedad 6. sıradaki Getafe ile puanlarını eşitledi. Villarreal ise 57 puanla 5. sıradaki yerini korudu.
- 13.07.2020
- Güncelleme: 13.07.2020 22:30
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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