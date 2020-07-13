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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Son dakika: 'den hamlesi! Görüşmeler başladı

Son dakika: Fenerbahçe'den Sinan Gümüş hamlesi! Görüşmeler başladı

Son dakika haberine göre; , formasıyla yıldızı parlayan ve bonservisi Genoa’da bulunan ’ün transferi için kulübüyle görüşmelere başladı.

Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile anlaşmaya varan , 'ü de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bonservisi Genoa'da bulunan 26 yaşındaki futbolcu, ocak ayında 'a kiralanmıştı.

NTV'nin haberine göre; Fenerbahçe, Sinan Gümüş için İtalyan kulübüyle görüşmelere başladı. için ilk seçenek satın alma opsiyonlu kiralama.

26 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon Antalyaspor ile çıktığı 10 maçta 5 gol ve 1 asist üretti.

2014 yılında Stuttgart altyapısından 'a transfer olan Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı formayı 5 sezon giymiş ve 3 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 22:18
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