Son dakika: Fenerbahçe'den Sinan Gümüş hamlesi! Görüşmeler başladı
Son dakika haberine göre; Fenerbahçe, Antalyaspor formasıyla yıldızı parlayan ve bonservisi Genoa’da bulunan Sinan Gümüş’ün transferi için kulübüyle görüşmelere başladı.
Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ü de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bonservisi Genoa'da bulunan 26 yaşındaki futbolcu, ocak ayında Antalyaspor'a kiralanmıştı.
NTV'nin haberine göre; Fenerbahçe, Sinan Gümüş için İtalyan kulübüyle görüşmelere başladı. Transfer için ilk seçenek satın alma opsiyonlu kiralama.
26 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon Antalyaspor ile çıktığı 10 maçta 5 gol ve 1 asist üretti.
2014 yılında Stuttgart altyapısından Galatasaray'a transfer olan Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı formayı 5 sezon giymiş ve 3 lig şampiyonluğu yaşamıştı.
- 13.07.2020
- Güncelleme: 13.07.2020 22:18
- Son dakika: Fenerbahçe'den Sinan Gümüş hamlesi! Görüşmeler başladı
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fenerbahçe'den Sinan Gümüş hamlesi! Görüşmeler başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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