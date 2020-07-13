Fenerbahçe'nin 48 yaşındaki teknik direktör Besnik Hasi ile görüştüğü iddia edildi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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'nin 48 yaşındaki ile görüştüğü iddia edildi!

Fenerbahçe'nin 48 yaşındaki teknik direktör Besnik Hasi ile görüştüğü iddia edildi!

Uzun süredir arayışlarına devam eden için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımda ismi ön plana çıkmıştı ancak yönetimin Arnavut uyruklu ile görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

'de yeni sezonda teknik direktörlük görevi için sürpriz bir iddia Yunan basınından geldi. ile görüştüğü öne sürüldü.

Fenerbahçe'de 'un ismi konuşulurken, Yunan medyası sarı lacivertlilerin Besnik Hasi ile de görüştüğünü, yönetimin listesinde olduğunu yazdı.

Daha önce Anderlecht, ve takımlarında görev yapan Besnik Hasi, son olarak kulübü Al-Raed takımının başına geçti.

  1. 13.07.2020
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