Fenerbahçe'nin 48 yaşındaki teknik direktör Besnik Hasi ile görüştüğü iddia edildi!
Uzun süredir teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımda Erol Bulut ismi ön plana çıkmıştı ancak yönetimin Arnavut uyruklu Besnik Hasi ile görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de yeni sezonda teknik direktörlük görevi için sürpriz bir iddia Yunan basınından geldi. Sarı lacivertlilerin Besnik Hasi ile görüştüğü öne sürüldü.
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ismi konuşulurken, Yunan medyası sarı lacivertlilerin Besnik Hasi ile de görüştüğünü, yönetimin listesinde olduğunu yazdı.
Daha önce Anderlecht, Legia Varşova ve Olympiakos takımlarında görev yapan Besnik Hasi, son olarak Suudi Arabistan kulübü Al-Raed takımının başına geçti.
- 13.07.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin 48 yaşındaki teknik direktör Besnik Hasi ile görüştüğü iddia edildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.