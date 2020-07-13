Fenerbahçe'nin 48 yaşındaki teknik direktör Besnik Hasi ile görüştüğü iddia edildi!

Fenerbahçe'de yeni sezonda teknik direktörlük görevi için sürpriz bir iddia Yunan basınından geldi. Sarı lacivertlilerin Besnik Hasi ile görüştüğü öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ismi konuşulurken, Yunan medyası sarı lacivertlilerin Besnik Hasi ile de görüştüğünü, yönetimin listesinde olduğunu yazdı.

Daha önce Anderlecht, Legia Varşova ve Olympiakos takımlarında görev yapan Besnik Hasi, son olarak Suudi Arabistan kulübü Al-Raed takımının başına geçti.