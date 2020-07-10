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10 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transferde sürpriz! Ronaldo devrede

'nin hedefindeydi! Ronaldo devreye girdi ve...

Fenerbahçe'nin transfer hedefindeydi! Ronaldo devreye girdi ve...

'de son dakika haberi... Gelecek sezon için 10 numara mevkinde 'yu düşünen sarı lacivertliler, Brezilyalı yıldızla iletişime geçmiş ancak bir ilerleme kaydedememişti. Öte yandan kulübü Al Hilal ile yaz aylarında sözleşmesi sona erecek yıldız orta saha oyuncusu için Ronaldo Nazario'nun devreye girdiği ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Kısa süre öncesine kadar 'nin gelecek sezon hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen için sürpriz bir gelişme yaşandı.

İddialara göre gleecek sezon kuracağı kadroyla üst sıralara oynamak isteyen Real Valladolid, radarına Carlos Eduardo'yu aldı.

SÖZLEŞMESİ EKİM'DE BİTİYOR
Kısa süre önce kulübü Al Hilal ile yeniden sözleşme imzalayan ve Ekim'e kadar sürecek kontratı sonrasında boşa çıkacak Eduardo için Valladolid Başkanı Ronaldo'nun bizzat devreye girdiği ifade edildi.

Carlos Eduardo bu sezon toplamda 25 maça çıkarken 14 gol 1 asist üretti.

  1. 10.07.2020
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