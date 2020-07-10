Fenerbahçe'nin transfer hedefindeydi! Ronaldo devreye girdi ve...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezon için 10 numara mevkinde Carlos Eduardo'yu düşünen sarı lacivertliler, Brezilyalı yıldızla iletişime geçmiş ancak bir ilerleme kaydedememişti. Öte yandan kulübü Al Hilal ile yaz aylarında sözleşmesi sona erecek yıldız orta saha oyuncusu için Ronaldo Nazario'nun devreye girdiği ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Kısa süre öncesine kadar Fenerbahçe'nin gelecek sezon transfer hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen Carlos Eduardo için sürpriz bir gelişme yaşandı.
İddialara göre gleecek sezon kuracağı kadroyla üst sıralara oynamak isteyen Real Valladolid, radarına Carlos Eduardo'yu aldı.
SÖZLEŞMESİ EKİM'DE BİTİYOR
Kısa süre önce kulübü Al Hilal ile yeniden sözleşme imzalayan ve Ekim'e kadar sürecek kontratı sonrasında boşa çıkacak Eduardo için Valladolid Başkanı Ronaldo'nun bizzat devreye girdiği ifade edildi.
Carlos Eduardo bu sezon toplamda 25 maça çıkarken 14 gol 1 asist üretti.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin transfer hedefindeydi! Ronaldo devreye girdi ve... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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