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10 Temmuz 2020, Cuma
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'den bombası! Yıldızıyla geliyor

Fenerbahçe'den Okan Buruk bombası! Yıldızıyla geliyor

Yeni sezon adına teknik direktör arayışlarını hız kesmeden sürdüren 'nin, Medipol ’le şampiyonluğa yürüyen ile el sıkıştığı belirtiliyor. için de sezon sonu teklif yapılacak.

Sezonu en azından Avrupa Ligi biletini alarak kapatmak isteyen 'de yeni teknik direktörün kim olacağı hala belirsiz... Favorilerden Erol Bulut'un 'Teklif almadım" sözleri sonrası ibre en güçlü ikinci aday Okan Burak'a dönmüş durumda. Yönetimin, 'le şampiyonluğa yürüyen başarılı çalıştırıcı ile söz kestiği, açıklamanın ise sezon bitince yapılacağı son günlerde camiaya yakın çevrelerde konuşulmaya başladı.

EMRE YÜRÜTÜYOR

Sarı-lacivertlilerin, ile birlikte öğrencisi 'yı da transfer etmek istediği ve Başakşehir'e teklif götüreceği belirtiliyor. Görüşmeleri şimdilik Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü de gelen haberler arasında... Yönetim, Kahveci'yi de istiyor. Ancak başarılı oyuncunun hem bonservis bedeli yüksek hem de Avrupa'da oynama hayali bulunuyor. İrfan Can, Avrupa'dan bir takımla anlaşamazsa onun için de bir miktar para ve takas teklifi sunulması bekleniyor.

  1. 10.7.2020
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