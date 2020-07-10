Fenerbahçe'den Okan Buruk bombası! Yıldızıyla geliyor
Yeni sezon adına teknik direktör arayışlarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'nin, Medipol Başakşehir’le şampiyonluğa yürüyen Okan Buruk ile el sıkıştığı belirtiliyor. Edin Visca için de sezon sonu teklif yapılacak.
Sezonu en azından UEFA Avrupa Ligi biletini alarak kapatmak isteyen Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı hala belirsiz... Favorilerden Erol Bulut'un 'Teklif almadım" sözleri sonrası ibre en güçlü ikinci aday Okan Burak'a dönmüş durumda. Yönetimin, Başakşehir'le şampiyonluğa yürüyen başarılı çalıştırıcı ile söz kestiği, açıklamanın ise sezon bitince yapılacağı son günlerde camiaya yakın çevrelerde konuşulmaya başladı.
EMRE YÜRÜTÜYOR
Sarı-lacivertlilerin, Okan Buruk ile birlikte öğrencisi Edin Visca'yı da transfer etmek istediği ve Başakşehir'e teklif götüreceği belirtiliyor. Görüşmeleri şimdilik Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü de gelen haberler arasında... Yönetim, İrfan Can Kahveci'yi de istiyor. Ancak başarılı oyuncunun hem bonservis bedeli yüksek hem de Avrupa'da oynama hayali bulunuyor. İrfan Can, Avrupa'dan bir takımla anlaşamazsa onun için de bir miktar para ve takas teklifi sunulması bekleniyor.
- 10.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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