Son dakika: Danilo Barthel resmen Fenerbahçe Beko’da
Son dakika... ING Basketbol Ligi ve THY Euroleague ekiplerinden Fenerbahçe Beko'da transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Bayern Münih forması giyen Alman uzun forvet Danilo Barthel ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, son olarak Bayern Münih'te forma giyen 1991 doğumlu Alman uzun forvet Danilo Barthel ile anlaştı. Danilo Barthel, Bayern Münih forması giydiği süre zarfında 2017-2018 ve 2018-19 sezonlarında Almanya Ligi, 2018 yılında da Almanya Kupası şampiyonlukları yaşarken, başarılı forvet, Almanya Milli Takımı'nı da 2017 Avrupa Şampiyonası ve 2019 Dünya Kupası'nda temsil etti. Sarı-lacivertliler, hem dört hem de beş numaralı pozisyonlarda forma giyen Barthel ile iki yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.
İşte Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklama...
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son olarak Bayern Münih'te forma giyen Alman uzun forvet Danilo Barthel (2.08, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardı.
24 Ekim 1991'de Almanya'nın Heidelberg kentinde dünyaya gelen Danilo Barthel, profesyonel kariyerine 2008-2009 sezonunda USC Heidelberg takımıyla başladı. 2010-11 sezonunun ardından Fraport Skyliners'a transfer olan Barthel, beş sezon boyunca bu ekibin formasını giydi. Bu süreçte Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde mücadele eden ve gösterdiği performansla Almanya Ligi'nin en değerli oyuncularından biri haline gelen Barthel, 2014, 2015 ve 2016'da Almanya Ligi All Star kadrolarında kendisine yer buldu. Başarılı uzun forvet, 2016'da Skyliners ile Fiba Europe Cup şampiyonluğuna ulaştı.
Danilo Barthel, 2016 yazında Bayern Münih'e transfer olarak en önemli kariyer adımlarından birine imza attı. Bayern formasıyla da istikrarlı görüntüsünü sürdüren Barthel, takımının hem dört hem de beş numaralı pozisyonlarda en büyük kozlarından biri oldu. Barthel, Bayern Münih ile iki sezon EuroCup, iki sezon da
EuroLeague tecrübeleri yaşadı. Tecrübeli forvetin Bayern kariyerindeki EuroCup ve EuroLeague istatistikleri şu şekilde oluştu:
2016-17 (EuroCup): 16 maç, 6.0 sayı (%60.4 iki sayı, %42.9 üç sayı, %76.7 serbest atış), 3.5 ribaund, 1.6 asist
2017-18 (EuroCup): 21 maç, 8.5 sayı (%65.5 iki sayı, %30 üç sayı, %73.9 serbest atış), 4.1 ribaund, 1.8 asist
2018-19 (EuroLeague): 30 maç, 8.1 sayı (%54.5 iki sayı, %40.4 üç sayı, %70.5 serbest atış), 4.0 ribaund, 1.9 asist
2019-20 (EuroLeague): 27 maç, 7.9 sayı (%60.0 iki sayı, %31.3 üç sayı, %75.0 serbest atış), 3.9 ribaund, 1.4 asist
Danilo Barthel, Bayern Münih forması giydiği süre zarfında 2017-2018 ve 2018-19 sezonlarında Almanya Ligi, 2018 yılında da Almanya Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Başarılı uzun forvet, Almanya Milli Takımı'nı da 2017 Avrupa Şampiyonası ve 2019 Dünya Kupası'nda temsil etti.
Danilo Barthel hem dört hem de beş numaralı pozisyonlarda forma giyebilen bir isim. Barthel'in alçak post etkinliğinin yanı sıra üç sayı çizgisinin gerisinden sağlayabildiği şut tehdidi, onun yıllardır çok yönlü bir uzun oyuncu olarak anılmasını sağlıyor. Barthel, çok yönlü oyunu ve yüksek oyun zekasıyla Fenerbahçe Beko'nun uzun rotasyonunun en değerli isimlerinden biri olacak.
Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Danilo Barthel'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
- 13.07.2020
- Güncelleme: 13.07.2020 19:26
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Danilo Barthel resmen Fenerbahçe Beko’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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