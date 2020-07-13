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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Resmen açıklandı! İşte F.Bahçe'nin yeni transferi...

Son dakika: resmen Beko’da

Son dakika: Danilo Barthel resmen Fenerbahçe Beko’da

Son dakika... ING ve THY Euroleague ekiplerinden Beko'da hareketliliği sürüyor. Sarı-lacivertliler, son olarak forması giyen Alman uzun forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, son olarak 'te forma giyen 1991 doğumlu Alman uzun forvet ile anlaştı. Danilo Barthel, Bayern Münih forması giydiği süre zarfında 2017-2018 ve 2018-19 sezonlarında Ligi, 2018 yılında da Almanya Kupası şampiyonlukları yaşarken, başarılı forvet, Almanya 'nı da ve 2019 'nda temsil etti. Sarı-lacivertliler, hem dört hem de beş numaralı pozisyonlarda forma giyen Barthel ile iki yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklama...

" Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son olarak Bayern Münih'te forma giyen Alman uzun forvet Danilo Barthel (2.08, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

24 Ekim 1991'de Almanya'nın Heidelberg kentinde dünyaya gelen Danilo Barthel, profesyonel kariyerine 2008-2009 sezonunda USC Heidelberg takımıyla başladı. 2010-11 sezonunun ardından 'a olan Barthel, beş sezon boyunca bu ekibin formasını giydi. Bu süreçte Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde mücadele eden ve gösterdiği performansla Almanya Ligi'nin en değerli oyuncularından biri haline gelen Barthel, 2014, 2015 ve 2016'da Almanya Ligi All Star kadrolarında kendisine yer buldu. Başarılı uzun forvet, 2016'da Skyliners ile Fiba Europe Cup şampiyonluğuna ulaştı.

Danilo Barthel, 2016 yazında Bayern Münih'e transfer olarak en önemli kariyer adımlarından birine imza attı. Bayern formasıyla da istikrarlı görüntüsünü sürdüren Barthel, takımının hem dört hem de beş numaralı pozisyonlarda en büyük kozlarından biri oldu. Barthel, Bayern Münih ile iki sezon EuroCup, iki sezon da

EuroLeague tecrübeleri yaşadı. Tecrübeli forvetin Bayern kariyerindeki EuroCup ve EuroLeague istatistikleri şu şekilde oluştu:

2016-17 (EuroCup): 16 maç, 6.0 sayı (%60.4 iki sayı, %42.9 üç sayı, %76.7 serbest atış), 3.5 ribaund, 1.6 asist

2017-18 (EuroCup): 21 maç, 8.5 sayı (%65.5 iki sayı, %30 üç sayı, %73.9 serbest atış), 4.1 ribaund, 1.8 asist

2018-19 (EuroLeague): 30 maç, 8.1 sayı (%54.5 iki sayı, %40.4 üç sayı, %70.5 serbest atış), 4.0 ribaund, 1.9 asist

2019-20 (EuroLeague): 27 maç, 7.9 sayı (%60.0 iki sayı, %31.3 üç sayı, %75.0 serbest atış), 3.9 ribaund, 1.4 asist

Danilo Barthel, Bayern Münih forması giydiği süre zarfında 2017-2018 ve 2018-19 sezonlarında Almanya Ligi, 2018 yılında da Almanya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Başarılı uzun forvet, Almanya Milli Takımı'nı da 2017 Avrupa Şampiyonası ve 2019 Dünya Kupası'nda temsil etti.

Danilo Barthel hem dört hem de beş numaralı pozisyonlarda forma giyebilen bir isim. Barthel'in alçak post etkinliğinin yanı sıra üç sayı çizgisinin gerisinden sağlayabildiği şut tehdidi, onun yıllardır çok yönlü bir uzun oyuncu olarak anılmasını sağlıyor. Barthel, çok yönlü oyunu ve yüksek oyun zekasıyla Fenerbahçe Beko'nun uzun rotasyonunun en değerli isimlerinden biri olacak.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Danilo Barthel'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 19:26
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