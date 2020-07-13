Fenerbahçe Chuba Akpom transferi için görüşmelere başladı!

Uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine bu sezon bir yenisini ekleyen Fenerbahçe'de yönetim gözünü tamamen yaz transfer dönemine çevirdi. Santrfor bölgesinde Vedat Muriqi'nin yanına bir isim arayan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Yunanistan Ligi'nde buldu. TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, PAOK forması giyen Chuba Akpom'un kulübü ve menajeriyle görüşmelere başladı.

24 yaşındaki İngiliz forvet, bu sezon PAOK formasıyla 41 maçta 10 gol atıp 3 asist yaptı. Akpom, 41 maçın 21'inde maça ilk 11'de başladı. Chuba Akpom futbola Arsenal altyapısında başladı ve A takıma kadar yükseldi.





1.86 boyundaki santrfor, 2018/19 sezonunda 1 milyon Euro karşılığında Arsenal'den PAOK'a transfer oldu.

Arsenal U23 takımındaki performansıyla adını duyuran Chuba Akpom, U23 Ligi'nde 50 maçta 33 gol atıp 5 asist yapmıştı.