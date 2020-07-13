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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Görüşmeler başladı! Arsenal'de yetişen golcü Fenerbahçe'ye

transferi için görüşmelere başladı!

Fenerbahçe Chuba Akpom transferi için görüşmelere başladı!

Bu sezon Mevlüt Erdinç'ten beklediği verimi alamayan , Vedat Muriqi'nin yanına bir santrfor takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Bir süredir çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler aradığı golcüyü 'da buldu. Fenerbahçe'nin 'de yetişen ve 'ta forma giyen ’un transferi için kulübü ve menajeriyle görüşmelere başladığı belirtildi.

Uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine bu sezon bir yenisini ekleyen 'de yönetim gözünü tamamen yaz dönemine çevirdi. Santrfor bölgesinde Vedat Muriqi'nin yanına bir isim arayan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Ligi'nde buldu. TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, forması giyen 'un kulübü ve menajeriyle görüşmelere başladı.

24 yaşındaki İngiliz forvet, bu sezon PAOK formasıyla 41 maçta 10 gol atıp 3 asist yaptı. Akpom, 41 maçın 21'inde maça ilk 11'de başladı. Chuba Akpom futbola altyapısında başladı ve A takıma kadar yükseldi.

1.86 boyundaki santrfor, 2018/19 sezonunda 1 milyon Euro karşılığında Arsenal'den PAOK'a transfer oldu.

Arsenal takımındaki performansıyla adını duyuran Chuba Akpom, U23 Ligi'nde 50 maçta 33 gol atıp 5 asist yapmıştı.

  1. 13.07.2020
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