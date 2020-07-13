Almanlar duyurdu! Nuri Şahin ve Fenerbahçe...
Alman basını Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan ve Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren milli yıldız Nuri Şahin'in yeni adresinin ya Fenerbahçe ya da Amerika olacağını dile getirirken, Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann ise emeklilik iddialarına olasılık vermedi.
Werder Bremen'den flaş Nuri Şahin açıklaması! "Devam edecektir"
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan milli futbolcu Nuri Şahin'in geleceği merak konusu olurken, Alman basınından flaş bir iddia geldi. Şahin'in yeni adresinin ya Fenerbahçe ya da MLS olacağı dile getirildi.
"EMEKLİ OLACAĞINI SANMIYORUM"
Öte yandan milli futbolcunun emekli olacağı iddiaları da ortalıkta dolaşırken, Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann konuyla ilgili, "Emekli olmaz. Bence Nuri oynamaya devam edecektir." dedi.
SÖZLEŞME UZATACAK MI?
Nuri Şahin'in Werder Bremen ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı konusunda ise Baumann, "Spekülasyon yaratmak istemiyorum. Gelecek sezon yaşanabilecekler bir çok etkene bağlı. Sözleşme uzatma olasılığı konusunda daha ayrıntılı konuşmayacağımızı anlamanızı rica ediyorum" diye konuştu.
Son olarak yeni sözleşme konusunda açık kapı bırakan Alman direktör, "Geleceği nasıl gördüğümüz hakkında, bir ön görüşme yaptık ama henüz bir şey kararlaştırılmadı" ifadelerini kullandı.
- 13.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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