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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Almanlar duyurdu! ve ...

Almanlar duyurdu! Nuri Şahin ve Fenerbahçe...

Alman basını 'nin listesinde yer alan ve ile sözleşmesi sona eren milli yıldız 'in yeni adresinin ya Fenerbahçe ya da Amerika olacağını dile getirirken, ise emeklilik iddialarına olasılık vermedi.

'den flaş açıklaması! "Devam edecektir"

'nin listesinde yer alan milli futbolcu Nuri Şahin'in geleceği merak konusu olurken, Alman basınından flaş bir iddia geldi. Şahin'in yeni adresinin ya Fenerbahçe ya da MLS olacağı dile getirildi.

"EMEKLİ OLACAĞINI SANMIYORUM"

Öte yandan milli futbolcunun emekli olacağı iddiaları da ortalıkta dolaşırken, Werder konuyla ilgili, "Emekli olmaz. Bence Nuri oynamaya devam edecektir." dedi.

SÖZLEŞME UZATACAK MI?

Nuri Şahin'in Werder Bremen ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı konusunda ise Baumann, "Spekülasyon yaratmak istemiyorum. Gelecek sezon yaşanabilecekler bir çok etkene bağlı. Sözleşme uzatma olasılığı konusunda daha ayrıntılı konuşmayacağımızı anlamanızı rica ediyorum" diye konuştu.

Son olarak yeni sözleşme konusunda açık kapı bırakan Alman direktör, "Geleceği nasıl gördüğümüz hakkında, bir ön görüşme yaptık ama henüz bir şey kararlaştırılmadı" ifadelerini kullandı.

  1. 13.07.2020
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