Ömer: Hayallerim büyük
İlk kez 11’de forma giyen Ömer Faruk: “Hayallerim büyük. Ama önce kendimi kanıtlamalıyım.
PAS ATMADILAR ELEŞTİRİSİ
Ömer Faruk maçta topla çok fazla buluşamamıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu duruma tepki gösterirken, tecrübeli oyuncuları suçladı. Sosyal medyada bazı taraftarlar, Sivas maçındaki topla buluşma haritasını örnek göstererek, "Ömer Faruk'a bakın, resmen maçta bilerek pas verilmedi. 20 dakikada Tolgay 13, Deniz 6 kez topla buluşurken Ömer Faruk hiç pas alamadı" iddiasında bulundu.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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