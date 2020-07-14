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14 Temmuz 2020, Salı
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Bekle beni Luiz

Bekle beni Luiz

Yandaş’ın sosyal medyada yaptığı ’lu paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

Gelecek sezon için ile anlaşan Demir Grup Sivassporlu Yandaş, İnstagram hesabından dün flaş bir paylaşım yaptı. 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe maçında ile yan yana geldiği bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Mert Hakan'ın bu hareketi sarı lacivertli taraftarlardan çok sayıda beğeni aldı. Başarılı futbolcu, 'deki maçın ardından Sivaslı taraftarlara sitem ederek, "Kötü gidişi bizim üzerimize yıktılar. Emre Kılınç ve ben hiçbir zaman mücadeleden kaçmadık. Görevimizi yaptık. İnşallah ligi burada bitirir ve sonrasında yolumuza bakarız" sözleriyle ayrılığın sinyalini vermişti. Sezonun bitimi ile transferinin resmen açıklanması beklenen Mert Hakan'ın F.Bahçe'de futbolu bırakacak Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formayı taşıması bekleniyor.


Mert Hakan maçtan sonra formasını Emre Belözoğlu ile değiştirmişti.

  1. 14.7.2020
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