Bekle beni Luiz
Mert Hakan Yandaş’ın sosyal medyada yaptığı Luiz Gustavo’lu paylaşım çok sayıda beğeni aldı.
Gelecek sezon için Fenerbahçe ile anlaşan Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, İnstagram hesabından dün flaş bir paylaşım yaptı. 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe maçında Luiz Gustavo ile yan yana geldiği bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Mert Hakan'ın bu hareketi sarı lacivertli taraftarlardan çok sayıda beğeni aldı. Başarılı futbolcu, Kadıköy'deki maçın ardından Sivaslı taraftarlara sitem ederek, "Kötü gidişi bizim üzerimize yıktılar. Emre Kılınç ve ben hiçbir zaman mücadeleden kaçmadık. Görevimizi yaptık. İnşallah ligi burada bitirir ve sonrasında yolumuza bakarız" sözleriyle ayrılığın sinyalini vermişti. Sezonun bitimi ile transferinin resmen açıklanması beklenen Mert Hakan'ın F.Bahçe'de futbolu bırakacak Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formayı taşıması bekleniyor.
Mert Hakan maçtan sonra formasını Emre Belözoğlu ile değiştirmişti.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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