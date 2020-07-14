Bekle beni Luiz

Gelecek sezon için Fenerbahçe ile anlaşan Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, İnstagram hesabından dün flaş bir paylaşım yaptı. 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe maçında Luiz Gustavo ile yan yana geldiği bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Mert Hakan'ın bu hareketi sarı lacivertli taraftarlardan çok sayıda beğeni aldı. Başarılı futbolcu, Kadıköy'deki maçın ardından Sivaslı taraftarlara sitem ederek, "Kötü gidişi bizim üzerimize yıktılar. Emre Kılınç ve ben hiçbir zaman mücadeleden kaçmadık. Görevimizi yaptık. İnşallah ligi burada bitirir ve sonrasında yolumuza bakarız" sözleriyle ayrılığın sinyalini vermişti. Sezonun bitimi ile transferinin resmen açıklanması beklenen Mert Hakan'ın F.Bahçe'de futbolu bırakacak Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formayı taşıması bekleniyor.



Mert Hakan maçtan sonra formasını Emre Belözoğlu ile değiştirmişti.