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14 Temmuz 2020, Salı
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sezonu kapattı

Tolgay Arslan sezonu kapattı

maçında sakatlanan ve 'den kötü haber geldi.

maçında sakatlanan ve 'den kötü haber geldi. Sağlık kurulu dün çekilen MR'ların ardından Tolgay Arslan'ın eski bağ yırtığının bulunduğu ayak bileğinde, Simon Falette'in ise kalça eklemi etrafında ödem tespit edildiğini açıkladı. En az 2 hafta forma giyemeyecek Tolgay sezonu kapattı.
  1. 14.7.2020
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