Fenerbahçe'den bir imza daha! Babası teklifi doğruladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'den bir imza daha! Babası teklifi doğruladı

Yaz transfer sezonu öncesi ilk bombasını Sivasspor'dan ayrılacak olan Mert Hakan Yandaş'la patlatan Fenerbahçe'de imzalar peş peşe gelecek. Sarı-lacivertli kurmayların 2+1 yıllık anlaşma sağladığı yıldız futbolcunun babası da yaptığı flaş açıklamayla taraftarı heyecanlandırdı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:40
Fenerbahçe'den bir imza daha! Babası teklifi doğruladı

Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de bir imza daha geliyor.

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Fenerbahçe'den bir imza daha! Babası teklifi doğruladı

Son iki sezondur aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de yönetim yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Fenerbahçe'den bir imza daha! Babası teklifi doğruladı

Gelecek sezon sportif direktör koltuğuna oturması beklenen Emre Belözoğlu, yaptığı açıklamada gelecek sezon camiayı mutlu edecek bir kadro kuracaklarını söylemişti.


Fenerbahçe'den bir imza daha! Babası teklifi doğruladı

İLK BOMBA MERT HAKAN!
Sarı-lacivertli kulüp ilk transfer bombasını Mert Hakan Yandaş'la anlaşma sağlayıp patlatmıştı.

Fenerbahçe'den bir imza daha! Babası teklifi doğruladı

FORMA NUMARASI BİLE BELLİ!
Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'de giyeceği forma numarası da belli oldu.

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