Son dakika: Fenerbahçeli Frey için resmi açıklama geldi! Nürnberg... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Frey için resmi açıklama! Nürnberg...

Son dakika: Fenerbahçeli için resmi açıklama geldi! Nürnberg...

Son dakika: Fenerbahçeli Frey için resmi açıklama geldi! Nürnberg...

'de son dakika gelişmesi... Sarı lacivertlilerin Alman kulübü Nürnberg'e kiraladığı İsviçreli golcü Michael , sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımından ayrıldı ve sarı lacivertlilere döndü.

'nin sezon başında Alman kulübü Nürnberg'e kiralık gönderdiği Michael , takımıyla yollarını ayırdı.

Nürnberg'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerinde başarılar dilendi.

Nürnberg'in konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 18:19
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