Son dakika: Fenerbahçeli Frey için resmi açıklama geldi! Nürnberg...

Fenerbahçe'nin sezon başında Alman kulübü Nürnberg'e kiralık gönderdiği Michael Frey, takımıyla yollarını ayırdı.

Nürnberg'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerinde başarılar dilendi.

Nürnberg'in konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;