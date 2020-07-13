Son dakika: Fenerbahçeli Frey için resmi açıklama geldi! Nürnberg...
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Sarı lacivertlilerin Alman kulübü Nürnberg'e kiraladığı İsviçreli golcü Michael Frey, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımından ayrıldı ve sarı lacivertlilere döndü.
Fenerbahçe'nin sezon başında Alman kulübü Nürnberg'e kiralık gönderdiği Michael Frey, takımıyla yollarını ayırdı.
Nürnberg'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerinde başarılar dilendi.
Nürnberg'in konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;
- 13.07.2020
- Güncelleme: 13.07.2020 18:19
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fenerbahçeli Frey için resmi açıklama geldi! Nürnberg... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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