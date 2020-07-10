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10 Temmuz 2020, Cuma
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'de hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor

'in 32. haftasında ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına Samandıra 'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Futbol Takımı, 'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü sahasında Demir Grup ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

  1. 10.07.2020
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