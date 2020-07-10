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Fenerbahçe'den transfer taarruzu! Yabancı kuralının ardından 5 bomba birden...
Türkiye Futbol Federasyonu yabancı sayısı ile ilgili kararını verdi. Buna göre Süper Lig'in gelecek sezonunda takımlar 14 yabancı futbolcu ile anlaşabilecek. İlk 11'de ise en fazla 8 yabancı futbolcu yer alabilecek. Yabancı sayısı ise her geçen yıl biraz daha düşecek. Bu nedenle Türk futbolculara olan ilgili de artacak. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe de sezon sonu birçok Türk futbolcuyu kadrosuna katacak. İşte Kanarya'nın listesinde olan isimler ve sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular... | Fenerbahçe transfer haberleri...
10 Temmuz 2020 Cuma 18:13
Güncelleme: 10.07.2020 18:39
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Süper Lig'de yabancı kuralı belli oldu. Süper Lig'de önümüzdeki sezon takımlar kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. 14 futbolcudan 8'si ilk 11'de, 6'sı ise kulübede olacak.
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Bir sonraki sezon ise yabancı sayısı 12'ye düşürülecek. 12 futbolcunun 7'si ilk 11'de, 5'i ise kulübede olacak.
TÜRK FUTBOLCULARIN DEĞERİ ARTACAK
Bu kararın ardından gelecek sezon ilk 11'de en az 3 Türk futbolcu bulundurması gereken kulüpler transfer çalışmalarına ise şimdiden başladı.
Ekonomik olarak zor günler geçiren Süper Lig ekipleri de sezon sonunda sözleşmesi bitecek ya da şuan boşta olan isimlere yönelme kararı aldı. Bu da Türk futbolcuların değerlerini artıracak.
FENERBAHÇE'DEN TRANSFER TAARRUZU
Sarı-lacivertliler değişen yabancı kuralının ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Sezon sonunda Mert Hakan Yandaş'ı kadosuna katacak sarı-lacivertliler birçok isim için de nabız yoklamayı sürdürüyor.