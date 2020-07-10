Fenerbahçe'den transfer taarruzu! Yabancı kuralının ardından 5 bomba birden...

Türkiye Futbol Federasyonu yabancı sayısı ile ilgili kararını verdi. Buna göre Süper Lig'in gelecek sezonunda takımlar 14 yabancı futbolcu ile anlaşabilecek. İlk 11'de ise en fazla 8 yabancı futbolcu yer alabilecek. Yabancı sayısı ise her geçen yıl biraz daha düşecek. Bu nedenle Türk futbolculara olan ilgili de artacak. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe de sezon sonu birçok Türk futbolcuyu kadrosuna katacak. İşte Kanarya'nın listesinde olan isimler ve sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular... | Fenerbahçe transfer haberleri...