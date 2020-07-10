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10 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Hasan Ali sürprizi! Gelecek sezon...

'de Hasan Ali sürprizi! Gelecek sezon...

Fenerbahçe'de Hasan Ali sürprizi! Gelecek sezon...

Sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek konusun da sürpriz bir gelişme yaşandı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzudurukan, sarı lacivertli yıldızın görüştüğü takımı açıkladı. İşte detaylar...

ve A Milli Futbol Takımı'nın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan , sarı lacivertlilerle yol ayrımına geldi.

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcunun henüz kulübüyle anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.

ZEKİ UZUNDURUKAN O TAKIMI AÇIKLADI
Öte yandan Hasan Ali Kaldırım'ın peşinde olan kulübü Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni açıkladı...

Aktarılan bilgilere göre sarı lacivertlilerin yıldız ismi, Alman kulübü ile transfer görüşmesi yapıyor.

  1. 10.07.2020
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