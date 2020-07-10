Fenerbahçe'de Hasan Ali sürprizi! Gelecek sezon...
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Hasan Ali Kaldırım konusun da sürpriz bir gelişme yaşandı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzudurukan, sarı lacivertli yıldızın görüştüğü takımı açıkladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Hasan Ali Kaldırım, sarı lacivertlilerle yol ayrımına geldi.
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcunun henüz kulübüyle anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.
ZEKİ UZUNDURUKAN O TAKIMI AÇIKLADI
Öte yandan Hasan Ali Kaldırım'ın peşinde olan kulübü Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan açıkladı...
Aktarılan bilgilere göre sarı lacivertlilerin yıldız ismi, Alman kulübü Fortuna Düsseldorf ile transfer görüşmesi yapıyor.
- 10.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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