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10 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Diagne ve Babel sürprizi! Fenerbahçe...

Transferde Diagne ve Babel sürprizi! ...

Transferde Diagne ve Babel sürprizi! Fenerbahçe...

'in sona ermesiyle birlikte sportif direktörlüğe soyunacak olan 'na 2 flaş önerisi geldi. Fotomaç 'ın hesabından duyurduğu transfer gelişmesinde, 'ın 2 futbolcusu ve menajerler tarafından Belözoğlu'na önerildi. Sarı-lacivertlilerin listesinde Onyekuru, Bruma ve 'in olduğu ifade edildi.

Gelecek sezon büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan 'de çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde operasyonu yöneten isimlerin başında gelen hedefteki isimlerle görüşmeleri gerçekleştiriyor. Birçok isimle temas halinde olan 39 yaşındaki isme sürpriz öneriler geldi. Fotomaç 'ın hesabından duyurduğu transfer gelişmesine göre menajerler, Emre Belözoğlu'na 'ın 2 futbolcusu ve 'yi önerdi.

Babel sezonu Ajax takımında kiralık olarak tamamlarken, Diagne'nin ise ile olan kiralık sözleşmesi sona erdi.

Hollandalı futbolcunun 2022, Senegalli golcünün ise 2023 yılına kadar sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE ONYEKURU VE BRUMA'YI İSTİYOR!
Öte yandan Uzundurukan, Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru ve yine bir dönem sarı-kırmızılı formayı giymiş olan Bruma ile ilgilendiğini ifade etti.

MERT ÇETİN LİSTEDE!
Son olarak Zeki Uzundurukan, stoper arayışlarında olan sarı-lacivertli takımın Roma'nın genç stoperi ile ilgilendiğini belirtti.

  1. 10.07.2020
  2. Güncelleme: 10.07.2020 11:09
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