Transferde Diagne ve Babel sürprizi! Fenerbahçe...

Gelecek sezon büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde operasyonu yöneten isimlerin başında gelen Emre Belözoğlu hedefteki isimlerle görüşmeleri gerçekleştiriyor. Birçok isimle temas halinde olan 39 yaşındaki isme sürpriz öneriler geldi. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın sosyal medya hesabından duyurduğu transfer gelişmesine göre menajerler, Emre Belözoğlu'na Galatasaray'ın 2 futbolcusu Ryan Babel ve Mbaye Diagne'yi önerdi.

Babel sezonu Ajax takımında kiralık olarak tamamlarken, Diagne'nin ise Club Brugge ile olan kiralık sözleşmesi sona erdi.

Hollandalı futbolcunun 2022, Senegalli golcünün ise 2023 yılına kadar sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi bulunuyor.





FENERBAHÇE ONYEKURU VE BRUMA'YI İSTİYOR!

Öte yandan Uzundurukan, Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru ve yine bir dönem sarı-kırmızılı formayı giymiş olan Bruma ile ilgilendiğini ifade etti.





MERT ÇETİN LİSTEDE!

Son olarak Zeki Uzundurukan, stoper arayışlarında olan sarı-lacivertli takımın Roma'nın genç stoperi Mert Çetin ile ilgilendiğini belirtti.



