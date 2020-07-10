Transferde Diagne ve Babel sürprizi! Fenerbahçe...
Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte sportif direktörlüğe soyunacak olan Emre Belözoğlu'na 2 flaş transfer önerisi geldi. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın sosyal medya hesabından duyurduğu transfer gelişmesinde, Galatasaray'ın 2 futbolcusu Mbaye Diagne ve Ryan Babel menajerler tarafından Belözoğlu'na önerildi. Sarı-lacivertlilerin listesinde Onyekuru, Bruma ve Mert Çetin'in olduğu ifade edildi.
Gelecek sezon büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde operasyonu yöneten isimlerin başında gelen Emre Belözoğlu hedefteki isimlerle görüşmeleri gerçekleştiriyor. Birçok isimle temas halinde olan 39 yaşındaki isme sürpriz öneriler geldi. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın sosyal medya hesabından duyurduğu transfer gelişmesine göre menajerler, Emre Belözoğlu'na Galatasaray'ın 2 futbolcusu Ryan Babel ve Mbaye Diagne'yi önerdi.
Babel sezonu Ajax takımında kiralık olarak tamamlarken, Diagne'nin ise Club Brugge ile olan kiralık sözleşmesi sona erdi.
Hollandalı futbolcunun 2022, Senegalli golcünün ise 2023 yılına kadar sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi bulunuyor.
FENERBAHÇE ONYEKURU VE BRUMA'YI İSTİYOR!
Öte yandan Uzundurukan, Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru ve yine bir dönem sarı-kırmızılı formayı giymiş olan Bruma ile ilgilendiğini ifade etti.
MERT ÇETİN LİSTEDE!
Son olarak Zeki Uzundurukan, stoper arayışlarında olan sarı-lacivertli takımın Roma'nın genç stoperi Mert Çetin ile ilgilendiğini belirtti.
- 10.07.2020
- Güncelleme: 10.07.2020 11:09
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Transferde Diagne ve Babel sürprizi! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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