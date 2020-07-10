Fenerbahçe Levent Mercan için girişimlerini hızlandırdı

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferinden sonra bir isim için daha girişimlerini hızlandırdı.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın paylaştığı bilgilere göre; bu sezon Schalke II takımından A takıma yükselen 2000 doğumlu Levent Mercan için sarı-lacivertlilerin; 200-300 bin Euro'luk bir bonservis bedeli düşündüğü belirtildi.

Bundesliga ekibi Schalke 04 ile sezon başında profesyonel sözleşme imzalayan Mercan, ligde 3 karşılaşmada toplam 21 dakika forma giymişti. 2000 doğumlu olan ve 1.76 boyundaki Levent, Almanya'nın U20 Milli Takımı'nda da 2 kez görev yaptı.

