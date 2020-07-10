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10 Temmuz 2020, Cuma
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için girişimlerini hızlandırdı

Fenerbahçe Levent Mercan için girişimlerini hızlandırdı

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden , daha önce de gündemine aldığı 04'ün gurbetçi oyuncusu için girişimlerini hızlandırdı.

, Mert Hakan Yandaş transferinden sonra bir isim için daha girişimlerini hızlandırdı.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın paylaştığı bilgilere göre; bu sezon II takımından A takıma yükselen 2000 doğumlu için sarı-lacivertlilerin; 200-300 bin Euro'luk bir bonservis bedeli düşündüğü belirtildi.

Bundesliga ekibi Schalke 04 ile sezon başında profesyonel sözleşme imzalayan Mercan, ligde 3 karşılaşmada toplam 21 dakika forma giymişti. 2000 doğumlu olan ve 1.76 boyundaki Levent, 'nın U20 Milli Takımı'nda da 2 kez görev yaptı.

  1. 10.07.2020
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