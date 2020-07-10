Fenerbahçe Levent Mercan için girişimlerini hızlandırdı
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, daha önce de gündemine aldığı Schalke 04'ün gurbetçi oyuncusu Levent Mercan için girişimlerini hızlandırdı.
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferinden sonra bir isim için daha girişimlerini hızlandırdı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın paylaştığı bilgilere göre; bu sezon Schalke II takımından A takıma yükselen 2000 doğumlu Levent Mercan için sarı-lacivertlilerin; 200-300 bin Euro'luk bir bonservis bedeli düşündüğü belirtildi.
Bundesliga ekibi Schalke 04 ile sezon başında profesyonel sözleşme imzalayan Mercan, ligde 3 karşılaşmada toplam 21 dakika forma giymişti. 2000 doğumlu olan ve 1.76 boyundaki Levent, Almanya'nın U20 Milli Takımı'nda da 2 kez görev yaptı.
- 10.07.2020
- Maç sonrası Caner Erkin'in yeni takımını açıkladı!
- Fenerbahçe'de Altay Bayındır sürprizi! Ayrılığı sonrası gelecek isim...
- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! 6 transfer birden...
- Fenerbahçe Juan Jesus'ta mutlu sona ulaştı! İşte bonservis bedeli
- Spor yazarları Beşiktaş-Kasımpaşa maçını değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe Levent Mercan için girişimlerini hızlandırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.