İspanya La Liga'nın 36. haftasında Espanyol, evinde Eibar'ı ağırlıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve kanal merak konusu oldu. Peki, Espanyol-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Espanyol, sahasında Eibar'ı ağırlıyor. Düşme hattını oldukça yakından ilgilendiren maç öncesi Espanyol'da Pol Lozano kırmızı kart cezalısı olduğı gerekçesiyle Eibar karşısında forma giyemeyecek. Eibar'da ise Ivan Ramis'in sakatlığı bulunuyor.
ESPANYOL-EIBAR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Espanyol-Eibar maçı bugün saat 15:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
- 12.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Espanyol-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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