Espanyol-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Espanyol, sahasında Eibar'ı ağırlıyor. Düşme hattını oldukça yakından ilgilendiren maç öncesi Espanyol'da Pol Lozano kırmızı kart cezalısı olduğı gerekçesiyle Eibar karşısında forma giyemeyecek. Eibar'da ise Ivan Ramis'in sakatlığı bulunuyor.

ESPANYOL-EIBAR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Espanyol-Eibar maçı bugün saat 15:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.