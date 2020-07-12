Espanyol-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Espanyol-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 36. haftasında , evinde 'ı ağırlıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve kanal merak konusu oldu. Peki, Espanyol-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde , sahasında 'ı ağırlıyor. Düşme hattını oldukça yakından ilgilendiren maç öncesi Espanyol'da Pol Lozano kırmızı kart cezalısı olduğı gerekçesiyle Eibar karşısında forma giyemeyecek. Eibar'da ise Ivan Ramis'in sakatlığı bulunuyor.

ESPANYOL-EIBAR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Espanyol-Eibar maçı bugün saat 15:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

  1. 12.07.2020
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