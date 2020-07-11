Real Madrid maçına damga vuran kare! Gareth Bale tribünde uyudu

La Liga'nın 35. haftasında sahasında oynadığı maçta Alaves'i 2-0 yenen Real Madrid, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Ligde kalma mücadelesi veren Alaves'e karşı rahat bir galibiyet alan Real Madrid'in gollerini Karim Benzema (Dk.11, penaltıdan) ve Marco Asensio (Dk. 50) attı.

Puanını 80'e çıkaran lider Real Madrid, ligin bitimine üç hafta kala en yakın rakibi Barcelona'nın 4 puan önündeki avantajını korudu.

Bu arada karşılaşmanın önüne geçen bir kare sosyal medyada hızla yayıldı. Teknik direktör Zidane tarafından maçta oynatılmayan Galli futbolcu Gareth Bale, yedek kulübesinde maskesini yüzüne geçirerek uyudu.

Yıldız oyuncuyla, Fransız çalıştırıcının yıldızının barışmadığı biliniyor.





