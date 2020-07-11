Real Madrid maçına damga vuran kare! Gareth Bale tribünde uyudu
Real Madrid'in Alaves ile karşı karşıya geldiği mücadeleye Galli yıldız Gareth Bale'in yedek kulübesindeki halleri damga vurdu. Teknik direktör Zinedine Zidane tarafından oyuna alınmayan tecrübeli oyuncu, maskesiyle yüzünü kapatarak uyudu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
La Liga'nın 35. haftasında sahasında oynadığı maçta Alaves'i 2-0 yenen Real Madrid, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Ligde kalma mücadelesi veren Alaves'e karşı rahat bir galibiyet alan Real Madrid'in gollerini Karim Benzema (Dk.11, penaltıdan) ve Marco Asensio (Dk. 50) attı.
Puanını 80'e çıkaran lider Real Madrid, ligin bitimine üç hafta kala en yakın rakibi Barcelona'nın 4 puan önündeki avantajını korudu.
Bu arada karşılaşmanın önüne geçen bir kare sosyal medyada hızla yayıldı. Teknik direktör Zidane tarafından maçta oynatılmayan Galli futbolcu Gareth Bale, yedek kulübesinde maskesini yüzüne geçirerek uyudu.
Yıldız oyuncuyla, Fransız çalıştırıcının yıldızının barışmadığı biliniyor.
- 11.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Real Madrid maçına damga vuran kare! Gareth Bale tribünde uyudu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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