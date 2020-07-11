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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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maçına damga vuran kare! tribünde uyudu

Real Madrid maçına damga vuran kare! Gareth Bale tribünde uyudu

'in Alaves ile karşı karşıya geldiği mücadeleye Galli yıldız 'in yedek kulübesindeki halleri damga vurdu. Teknik direktör tarafından oyuna alınmayan tecrübeli oyuncu, maskesiyle yüzünü kapatarak uyudu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

La Liga'nın 35. haftasında sahasında oynadığı maçta Alaves'i 2-0 yenen , şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Ligde kalma mücadelesi veren Alaves'e karşı rahat bir galibiyet alan Real Madrid'in gollerini Karim Benzema (Dk.11, penaltıdan) ve Marco Asensio (Dk. 50) attı.

Puanını 80'e çıkaran lider Real Madrid, ligin bitimine üç hafta kala en yakın rakibi 'nın 4 puan önündeki avantajını korudu.

Bu arada karşılaşmanın önüne geçen bir kare sosyal medyada hızla yayıldı. Teknik direktör Zidane tarafından maçta oynatılmayan Galli futbolcu , yedek kulübesinde maskesini yüzüne geçirerek uyudu.

Yıldız oyuncuyla, Fransız çalıştırıcının yıldızının barışmadığı biliniyor.



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  1. 11.07.2020
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