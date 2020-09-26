Real Betis 2-3 Real Madrid | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 3. hafta mücadelesinde Real Madrid, Real Betis'e konuk oldu. Benito Villamarin Stadı'ndaki mücadeleyi Real Madrid geriden gelerek 3-2 kazandı.

Real Madrid'in golleri 14. dakikada Valverde, 48. dakikada kendi kalesine Emerson ve 82. dakikada penaltıdan kaptan Sergio Ramos ile geldi. Betis'in sayılarını ise 35. dakikada Mandi ve 37. dakikada Carvalho kaydetti.

Real Betis'te Emerson, 67. dakikada son adam konumunda rakibine faul yaptığı için kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

REAL 3 MAÇ SONRA KAZANDI!

Real Madrid böylece, 1935'ten bu yana kendilerine karşı 4 maçlık yenilmezlik serisi olmayan Real Betis'i La Liga'da 3 maç sonra mağlup etmeyi başardı. Bu sonucun ardından ilk maçında Sociedad ile 0-0 berabere kalan Real Madrid puanını 4 yaparken, 2 maçını kazanan Real Betis 6 puanda kaldı.

La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid evinde Valladolid'i konuk edecek, Real Madrid ise Valladolid ile evinde karşılaşacak.