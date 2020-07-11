Real Valladolid 0-1 Barcelona | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler İspanya La Liga Messi'den bir rekor daha! Barça'dan takibe devam

0-1 | MAÇ SONUCU

Real Valladolid 0-1 Barcelona | MAÇ SONUCU

'nın 36. haftasında Valladolid'e konuk olan , rakibini Vidal'in golüyle 1-0 devirip lider 'le arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi. Vidal'in golünün pasını veren , tarihinde bir sezonda 20 gol-20 asiste ulaşan ilk futbolcu olarak rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

'da ezeli rakibi 'le şampiyonluk için kapışan , 36. haftada konuk olduğu Valladolid engelini tek golle geçti.

Katalan ekibine galibiyeti getiren golü 15. dakikada kaydetti. Barça bu sonuçla puanını 79'a yükseltip lider Real Madrid'le arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi.

MESSI'DEN BİR REKOR DAHA!
Öte yandan Barcelona'nın süperstarı , Valladolid maçında rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Arjantinli yıldız, Vidal'e yaptığı asistle birlikte bu sezon ligde 20 asiste ulaşırken, tarihinde bir sezonda 20 gol ve 20 asist barajını aşan ilk futbolcu oldu.

Messi'nin ligde 22 de golü bulunuyor.

  1. 11.07.2020
  2. Güncelleme: 11.07.2020 22:50
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