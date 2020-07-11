Real Valladolid 0-1 Barcelona | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'da ezeli rakibi Real Madrid'le şampiyonluk için kapışan Barcelona, 36. haftada konuk olduğu Valladolid engelini tek golle geçti.

Katalan ekibine galibiyeti getiren golü 15. dakikada Arturo Vidal kaydetti. Barça bu sonuçla puanını 79'a yükseltip lider Real Madrid'le arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi.

MESSI'DEN BİR REKOR DAHA!

Öte yandan Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, Valladolid maçında rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Arjantinli yıldız, Vidal'e yaptığı asistle birlikte bu sezon ligde 20 asiste ulaşırken, La Liga tarihinde bir sezonda 20 gol ve 20 asist barajını aşan ilk futbolcu oldu.

Messi'nin ligde 22 de golü bulunuyor.