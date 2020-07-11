Osasuna 2-1 Celta Vigo | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler İspanya La Liga Osasuna Celta Vigo'yu son dakikada yıktı!

2-1 | MAÇ SONUCU

Osasuna 2-1 Celta Vigo | MAÇ SONUCU

İspanya 'nın 36. haftasında evinde 'yu son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

İspanya 'nın 36. haftasında evinde ile karşı karşıya geldi.

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Celta Vigo için oldukça kritik maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Osasuna oldu.

Celta Vigo'nun tek golü 10. dakikada Mina Santi'den gelirken, Osasuna'ya galibiyeti getiren goller 23. dakikada Enric Gallego ve 90+2'de Jose Arnaiz'den geldi. Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu, Celta Vigo forması ile 90 dakika mücadele etti.

Alınan mağlubiyet sonrasında 36 puanda kalan Celta Vigo düşme hattı ile arasını açamadı ve 16. sıradaki yerini korudu. Osasuna ise hanesine yazdırdığı 3 puan ile 48 puanla 11. sırada yer aldı.

  1. 11.07.2020
  2. Güncelleme: 11.07.2020 19:59
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