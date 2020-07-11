Osasuna 2-1 Celta Vigo | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Osasuna evinde Celta Vigo'yu son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Osasuna evinde Celta Vigo ile karşı karşıya geldi.
Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Celta Vigo için oldukça kritik maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Osasuna oldu.
Celta Vigo'nun tek golü 10. dakikada Mina Santi'den gelirken, Osasuna'ya galibiyeti getiren goller 23. dakikada Enric Gallego ve 90+2'de Jose Arnaiz'den geldi. Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu, Celta Vigo forması ile 90 dakika mücadele etti.
Alınan mağlubiyet sonrasında 36 puanda kalan Celta Vigo düşme hattı ile arasını açamadı ve 16. sıradaki yerini korudu. Osasuna ise hanesine yazdırdığı 3 puan ile 48 puanla 11. sırada yer aldı.
- 11.07.2020
- Güncelleme: 11.07.2020 19:59
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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