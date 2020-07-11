Elia: Van der Wiel'in Fenerbahçe'ye neden gittiğini anlamadım!
Başakşehir'in yıldız ismi Eljero Elia, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Gregory van der Wiel'in 2016 yılında PSG'den ayrılıp sarı-lacivertli kulübe imza atmasını eleştirdi.
Başakşehir forması giyen Eljero Elia, vatandaşı Van der Wiel'in 2016'da PSG'den ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olmasını eleştirdi.
Ülkesinin basınına açıklamalarda bulunan Hollandalı yıldız, Wiel'in Fenerbahçe'ye gitmesinin doğru olmadığını belirtip şu ifadelere yer verdi:
"F.BAHÇE'YE NEDEN GİTTİĞİNİ ANLAMADIM"
"Van der Wiel iyi bir kariyer yaptı ancak daha uzun süre oynayabilirdi. Ajax ve PSG gibi üst düzey kulüplerde oynadı ama kendisi için çok iyi sonuçlanmayan bir transfer yaptı. Kariyerinin bu kadar erken döneminde PSG'den Fenerbahçe'ye gitmesinin nedenini anlamadım. PSG'den rahatlıkla Avrupa'da üst düzey bir kulübe gidebilirsin. Neden Türkiye, özellikle kariyerinin bu noktasında? Bence o gün, o seviyede Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilirdi."
Şu anda 32 yaşında olan ve futbolu bırakan Van der Wiel, 2016'da PSG'den ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye gelmiş ve büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.
- 11.07.2020
- Falcao milyonları çöpe attı! Yıkan gerçek...
- Başkan resmen açıkladı! Emre Belözoğlu'nun yerine geliyor
- Emre Belözoğlu'ndan süper kanat sürprizi! 3 transfer bombası ve Galatasaray...
- Fatih Terim Falcao'yu unuttu! İşte Galatasaray'ın muhtemel Ankaragücü 11'i
- Tahir Karapınar başardı! Fenerbahçe'nin Sivas maçı öncesinde o istatistiği...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Elia: Van der Wiel'in Fenerbahçe'ye neden gittiğini anlamadım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.