Elia: Van der Wiel'in Fenerbahçe'ye neden gittiğini anlamadım! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Elia yıldız ismin kararını eleştirdi... "F.Bahçe'ye neden gittiğini anlamadım!"

Elia: der Wiel'in 'ye neden gittiğini anlamadım!

Elia: Van der Wiel'in Fenerbahçe'ye neden gittiğini anlamadım!

'in yıldız ismi , bir dönem 'de forma giyen Gregory der Wiel'in 2016 yılında 'den ayrılıp sarı-lacivertli kulübe imza atmasını eleştirdi.

forması giyen , vatandaşı der Wiel'in 2016'da 'den ayrılıp 'ye olmasını eleştirdi.

Ülkesinin basınına açıklamalarda bulunan Hollandalı yıldız, Wiel'in Fenerbahçe'ye gitmesinin doğru olmadığını belirtip şu ifadelere yer verdi:

"F.BAHÇE'YE NEDEN GİTTİĞİNİ ANLAMADIM"
"Van der Wiel iyi bir kariyer yaptı ancak daha uzun süre oynayabilirdi. Ajax ve PSG gibi üst düzey kulüplerde oynadı ama kendisi için çok iyi sonuçlanmayan bir transfer yaptı. Kariyerinin bu kadar erken döneminde PSG'den Fenerbahçe'ye gitmesinin nedenini anlamadım. PSG'den rahatlıkla Avrupa'da üst düzey bir kulübe gidebilirsin. Neden , özellikle kariyerinin bu noktasında? Bence o gün, o seviyede Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilirdi."

Şu anda 32 yaşında olan ve futbolu bırakan Van der Wiel, 2016'da PSG'den ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye gelmiş ve büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

  1. 11.07.2020
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