Dev transfer iddiası! 'Fenerbahçe Mesut Özil'e imzayı attıracak' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Dev transfer iddiası! "Fenerbahçe Mesut Özil'e imzayı attıracak"

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sezonun sona ermesiyle beraber şimdiye dek anlaşma sağlanılan oyunculara resmi imzayı attırması beklenilen Kanarya'nın, Mesut Özil hasretine son vereceği iddia edildi. Aktarılan bilgilere göre oldukça zor ve çalkantılı geçen bu transferde her şey sarı lacivertlilerin istediği gibi gidiyor ve Mesut, o planla beraber İstanbul'a gelerek kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imzayı atacak. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:29 Güncelleme: 11.07.2020 12:18
Dev transfer iddiası! Fenerbahçe Mesut Özil'e imzayı attıracak

Fenerbahçe, yıllar süren Mesut Özil hasretine son vermeye hazırlanıyor... İddiaya göre Kanarya'nın operasyonu, tam olarak istediği gibi gidiyor.

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Dev transfer iddiası! Fenerbahçe Mesut Özil'e imzayı attıracak

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u evinde ağırlayacak Fenerbahçe, bir yandan ligi üst sıralarda bitirerek Avrupa kupalarına katılmaya çalışırken, bir yandan da transfer için dört koldan saldırıyor.

Dev transfer iddiası! Fenerbahçe Mesut Özil'e imzayı attıracak

Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, kısa süre önce katıldığı bir televizyon programında sezonun sona ermesiyle beraber transferlerini de açıklayacağını dile getirmişti.

Dev transfer iddiası! Fenerbahçe Mesut Özil'e imzayı attıracak

Yaşanan bu gelişmelerle beraber Mesut Özil'in aldığı yıllık maaş, Fenerbahçe bütçesini aştığı ifade edilmişti ancak bu kez iddialar, yaşananların bambaşka olduğunu gösterir nitelikte oldu.

Dev transfer iddiası! Fenerbahçe Mesut Özil'e imzayı attıracak

Todofichajes'in haberine göre Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda Mesut Özil'i kadrosuna katacağından emin ve planı da tıkır tıkır işliyor.

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