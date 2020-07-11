HaberlerGaleriDev transfer iddiası! "Fenerbahçe Mesut Özil'e imzayı attıracak"
Dev transfer iddiası! "Fenerbahçe Mesut Özil'e imzayı attıracak"
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sezonun sona ermesiyle beraber şimdiye dek anlaşma sağlanılan oyunculara resmi imzayı attırması beklenilen Kanarya'nın, Mesut Özil hasretine son vereceği iddia edildi. Aktarılan bilgilere göre oldukça zor ve çalkantılı geçen bu transferde her şey sarı lacivertlilerin istediği gibi gidiyor ve Mesut, o planla beraber İstanbul'a gelerek kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imzayı atacak. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:29
Güncelleme: 11.07.2020 12:18
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe, yıllar süren Mesut Özil hasretine son vermeye hazırlanıyor... İddiaya göre Kanarya'nın operasyonu, tam olarak istediği gibi gidiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u evinde ağırlayacak Fenerbahçe, bir yandan ligi üst sıralarda bitirerek Avrupa kupalarına katılmaya çalışırken, bir yandan da transfer için dört koldan saldırıyor.
Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, kısa süre önce katıldığı bir televizyon programında sezonun sona ermesiyle beraber transferlerini de açıklayacağını dile getirmişti.
Yaşanan bu gelişmelerle beraber Mesut Özil'in aldığı yıllık maaş, Fenerbahçe bütçesini aştığı ifade edilmişti ancak bu kez iddialar, yaşananların bambaşka olduğunu gösterir nitelikte oldu.
Todofichajes'in haberine göre Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda Mesut Özil'i kadrosuna katacağından emin ve planı da tıkır tıkır işliyor.