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Dev transfer iddiası! "Fenerbahçe Mesut Özil'e imzayı attıracak"

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sezonun sona ermesiyle beraber şimdiye dek anlaşma sağlanılan oyunculara resmi imzayı attırması beklenilen Kanarya'nın, Mesut Özil hasretine son vereceği iddia edildi. Aktarılan bilgilere göre oldukça zor ve çalkantılı geçen bu transferde her şey sarı lacivertlilerin istediği gibi gidiyor ve Mesut, o planla beraber İstanbul'a gelerek kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imzayı atacak. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:29 Güncelleme: 11.07.2020 12:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





