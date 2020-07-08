Fenerbahçe'nin transferde gizli hedefi ortaya çıktı! Gustavo Scarpa...
Brezilya ekibi Palmeiras'ta göze giremeyen Gustavo Scarpa'nın takımdan ayrılacağı ifade edililrken, oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğu belirtildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Gustavo Scarpa için ayrılık iddiaları ortaya atıldı. UOL Esporte'de yer alan habere göre performansı beğenilmeyen Scarpa için Avrupa'dan Valladolid, Almeria ve Fenerbahçe ile birlikte, bir de Arap ekibinin devrede olduğu ifade edildi.
Haberde, Palmeiras'a 2018 yazında Fluminense'den bedelsiz olarak gelen orta saha oyuncusu için Almeria'nın sene başında 7 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay önerdiği hatırlatıldı.
GUSTAVO SCARPA KİMDİR?
Kariyerine Fluminense altyapısında başlayan Gustavo Scarpa, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor. 1.77 boyundaki İtalyan kökenli Brezilyalı futbolcu, kariyeri boyunca Brezilya dışına çıkmadı. Scarpa'nın kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 08.07.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin transferde gizli hedefi ortaya çıktı! Gustavo Scarpa... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.