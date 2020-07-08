Fenerbahçe'nin transferde gizli hedefi ortaya çıktı! Gustavo Scarpa kimdir? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'nin gizli hedefi ortaya çıktı! Brezilya'dan...

'nin transferde gizli hedefi ortaya çıktı! ...

Fenerbahçe'nin transferde gizli hedefi ortaya çıktı! Gustavo Scarpa...

ekibi Palmeiras'ta göze giremeyen 'nın takımdan ayrılacağı ifade edililrken, oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında 'nin de olduğu belirtildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Ligi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için ayrılık iddiaları ortaya atıldı. UOL Esporte'de yer alan habere göre performansı beğenilmeyen Scarpa için Avrupa'dan Valladolid, Almeria ve ile birlikte, bir de Arap ekibinin devrede olduğu ifade edildi.

Haberde, Palmeiras'a 2018 yazında Fluminense'den bedelsiz olarak gelen orta saha oyuncusu için Almeria'nın sene başında 7 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay önerdiği hatırlatıldı.

GUSTAVO SCARPA KİMDİR?

Kariyerine Fluminense altyapısında başlayan Gustavo Scarpa, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor. 1.77 boyundaki İtalyan kökenli Brezilyalı futbolcu, kariyeri boyunca Brezilya dışına çıkmadı. Scarpa'nın kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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  1. 08.07.2020
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