Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandını...
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin önüne geçen an ise Hasan Ali Kaldırım'ın kaptanlık pazubandını takmaması oldu. İşte detaylar...
Süper Lig'in 31. haftasında Avrupa umudunu koruyan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Karşılaşma 1-1 sona ererken iki taraf da bir puana razı oldu. Mücadelede Gençlerbirliği'nin golünü Stancu atarken, Rumen futbolcuya yanıt Emre Belözoğlu'dan geldi. Kaptan oldukça şık bir golle takımına 1 puanı kazandırdı.
"Sevinmeli miyim üzülmeli miyim bilmiyorum. Karışık duygular var. Benim üzerimden fazlasıyla konuşulması rahatsız ediliyor. Kaderimizde var. Ya kahraman, ya hain ilan ediliyoruz. 3 maç 3 galibiyet çok başka bir şeye götürecek bizi. İnşallah sağ salim bu sezonu bitirip bir an önce içimizdeki sıkıntılar dahil problemleri çözüp, önümüzdeki sezon Fenerbahçe taraftarlarını mutlu edecek başarı, sistem oluştururuz. Futbolu bu ülkedeki birçok futbolcudan daha çok seviyorum."
2020'DEKİ İLK GOLÜYLE SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ
10 aylık suskunluğunu bozan Emre, 2020 yılında ilk kez gol sevinci yaşadı. 40 yaşındaki yıldız tek golünü 19 Ağustos'taki G.Antep maçında atmıştı. Tecrübeli oyuncu bu golle Süper Lig tarihinde dört farklı on yılda (1990-2000-2010-2020) gol atan ilk oyuncu oldu.