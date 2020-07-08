Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandını... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandını...

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin önüne geçen an ise Hasan Ali Kaldırım'ın kaptanlık pazubandını takmaması oldu. İşte detaylar...

8 Temmuz 2020 Çarşamba 10:04 Güncelleme: 08.07.2020 10:09
Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandını...

Süper Lig'in 31. haftasında Avrupa umudunu koruyan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Karşılaşma 1-1 sona ererken iki taraf da bir puana razı oldu. Mücadelede Gençlerbirliği'nin golünü Stancu atarken, Rumen futbolcuya yanıt Emre Belözoğlu'dan geldi. Kaptan oldukça şık bir golle takımına 1 puanı kazandırdı.

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Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandını...

Attığı golle hem Fenerbahçe'yi yenilgiden kurtaran hem de Süper Lig tarihine geçen Emre Belözoğlu, karşılaşma sonunda önemli açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandını...

"Sevinmeli miyim üzülmeli miyim bilmiyorum. Karışık duygular var. Benim üzerimden fazlasıyla konuşulması rahatsız ediliyor. Kaderimizde var. Ya kahraman, ya hain ilan ediliyoruz. 3 maç 3 galibiyet çok başka bir şeye götürecek bizi. İnşallah sağ salim bu sezonu bitirip bir an önce içimizdeki sıkıntılar dahil problemleri çözüp, önümüzdeki sezon Fenerbahçe taraftarlarını mutlu edecek başarı, sistem oluştururuz. Futbolu bu ülkedeki birçok futbolcudan daha çok seviyorum."

Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandını...

2020'DEKİ İLK GOLÜYLE SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

10 aylık suskunluğunu bozan Emre, 2020 yılında ilk kez gol sevinci yaşadı. 40 yaşındaki yıldız tek golünü 19 Ağustos'taki G.Antep maçında atmıştı. Tecrübeli oyuncu bu golle Süper Lig tarihinde dört farklı on yılda (1990-2000-2010-2020) gol atan ilk oyuncu oldu.

Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandını...

ZORAKİ KAPTAN!

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hasan Ali Kaldırım, ayrılık için gün sayarken kaptanlık görevini de zoraki yaptığını her seferinde göstermeye devam ediyor.

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