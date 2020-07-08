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Fenerbahçe'yi kafasından sildi! Gençlerbirliği maçı sonrası ayrılık kararı

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Bir sonraki sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Kanarya, gelecek ve gönderilecek isimleri neredeyse belirlemiş durumda. Son olarak Gençlerbirliği deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen sarı lacivertliler, taraftarların eleştiri yağmuruna tuttuğu o yıldızla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Brezilya basını konu ile ilgili yaptığı haberde, oyuncunun Gençler maçı sonrasında takımdan ayrılmak istediğini kafasına koyduğunu yazarken, yönetimin de bu talebe onay verdiğini dile getirdi. İşte o isim ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

8 Temmuz 2020 Çarşamba 12:51 Güncelleme: 08.07.2020 13:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





