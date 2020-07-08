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Fenerbahçe'yi kafasından sildi! Gençlerbirliği maçı sonrası ayrılık kararı
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Bir sonraki sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Kanarya, gelecek ve gönderilecek isimleri neredeyse belirlemiş durumda. Son olarak Gençlerbirliği deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen sarı lacivertliler, taraftarların eleştiri yağmuruna tuttuğu o yıldızla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Brezilya basını konu ile ilgili yaptığı haberde, oyuncunun Gençler maçı sonrasında takımdan ayrılmak istediğini kafasına koyduğunu yazarken, yönetimin de bu talebe onay verdiğini dile getirdi. İşte o isim ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
8 Temmuz 2020 Çarşamba 12:51
Güncelleme: 08.07.2020 13:08
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Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'in 31. haftasında, Gençlerbirliği'ne konuk olmuştu.
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Avrupa Kupaları'na katılmak adına büyük önem arz eden bu karşılaşmadan istediğini alamayan ve 1 puanla İstanbul'a dönen Kanarya, maç sonrası büyük bir krizle karşı karşıya geldi.
Gençlerbirliği maçında yaptığı hatalarla adeta saç baş yoldurtan o isimle büyük bir kriz yaşandığı ve sezon sonunda sarı lacivertlilerin oyuncunun ayrılığına onay vereceği ifade edildi.
Brezilya basını konu ile ilgili yazdığı haberde oyuncunun maç sonrasında sarı lacivertlileri kafasından sildiğini belirtti...
Gauchazh.clicrbs.br adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haber şu şekilde;