Barcelona Ansu Fati için gelen 150 milyon Euro'luk teklifi reddetti!

Barcelona formasıyla sergilediği performansın ardından futbolseverlerin dikkatini çeken 17 yaşındaki Ansu Fati, dev kulüplerin transfer listesine girdi. İspanyol basınından Marca, genç yıldızla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Adı açıklanmayan bir kulübün, Ansu Fati için Barcelona'ya tam 150 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ifade edildi. Ancak Katalan kulübü, potansiyeli yüksek olan 17 yaşındaki oyuncusu için gelen bu teklifi tereddütsüz geri çevirdi.

Bu arada Ansu Fati'nin 2024 yılına kadar sürecek olan sözleşmesinde 400 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesinin bulunduğu bildirildi.

Gine Bissau asıllı İspanyol futbolcu, kariyerine Sevilla altyapısında başladı. 2012'de Barcelona altyapısına geçen genç yıldız, geçtiğimiz sezon başında A takıma yükselmişti. 17 yaşındaki forvet oyuncusu, İspanya Milli Takımı ile çıktığı 2 maçta 1 gol atmayı başardı.



