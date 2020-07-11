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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Valladolid-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde sahasında 'yı konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Real Valladolid-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da 36. hafta maçında 'ın formasını giydiği , sahasında şampiyonluk mücadelesi veren 'yı konuk edecek. İki takım da mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maç öncesinde Barcelona'da, Ousmane Dembélé, Frenkie de Jong ve Ansu Fati'nin eksikliği göze çarpıyor. Real Valladolid'de ise Michel dışında eksik bulunmuyor.

REAL VALLADOLID-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Valladolid-Barcelona maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 11.07.2020
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