Real Valladolid-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Real Valladolid sahasında Barcelona'yı konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Real Valladolid-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'da 36. hafta maçında Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona'yı konuk edecek. İki takım da mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maç öncesinde Barcelona'da, Ousmane Dembélé, Frenkie de Jong ve Ansu Fati'nin eksikliği göze çarpıyor. Real Valladolid'de ise Michel dışında eksik bulunmuyor.
REAL VALLADOLID-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Real Valladolid-Barcelona maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 11.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Real Valladolid-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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