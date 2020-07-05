Villarreal-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 34. haftasında Villarreal sahasında Barcelona'yı ağırlıyor. Maç öncesi futbolseverler müsabakanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Villarreal-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 34. haftasında Barcelona, Villarreal deplasmanına konuk oluyor. Real Madrid'in Athletic Bilbao'yu yenmesinin ardından, Barcelona'nın karşılaşmayı kazanmaktan başka çaresi yok. Bu maç öncesinde ikinci sırada yer alan Barcelona'nın 70; beşinci sırada ev sahibi Villarreal'in ise 54 puanı bulunuyor. Villareal'de Ramiro Funes Mori karşılaşmada forma giyemeyecek. Barcelona'da ise Ousmane Dembele Frenkie de Jong ve Samuel Umtiti bu karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.
VILLARREAL-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Villarreal-Barcelona maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
- 05.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Villarreal-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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