Villarreal-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Villarreal-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya 'nın 34. haftasında sahasında 'yı ağırlıyor. Maç öncesi futbolseverler müsabakanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Villarreal-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 34. haftasında , deplasmanına konuk oluyor. Real Madrid'in Athletic Bilbao'yu yenmesinin ardından, Barcelona'nın karşılaşmayı kazanmaktan başka çaresi yok. Bu maç öncesinde ikinci sırada yer alan Barcelona'nın 70; beşinci sırada ev sahibi Villarreal'in ise 54 puanı bulunuyor. Villareal'de Ramiro Funes Mori karşılaşmada forma giyemeyecek. Barcelona'da ise Ousmane Dembele Frenkie de Jong ve Samuel Umtiti bu karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

VILLARREAL-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villarreal-Barcelona maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

  1. 05.07.2020
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