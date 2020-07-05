Athletic Bilbao 0-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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0-1 | MAÇ SONUCU

Athletic Bilbao 0-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU

'nın 34. haftasında lider , deplasmanda 'yu 'un penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Zorlu deplasmanın ilk yarısında 0-0 beraberlikle soyunma odasına giden , ikinci yarının 72. dakikasında 'un penaltıdan attığı golle 3 puanı kazandı.

Ligin 33. haftasında Getafe'ye karşı alınan galibiyette olduğu gibi Athletic deplasmanında da Sergio Ramos'un penaltıdan attığı gol sonucu belirledi.

Real Madrid'in 34 yaşındaki kaptanı Ramos, takımında kullandığı son 20 penaltı atışının hepsini gole çevirdi. Ramos son olarak, 9 Mayıs 2018'de Sevilla'ya karşı oynadıkları maçta penaltı kaçırmıştı.

'nın bitimine 4 hafta kala 77 puanla liderliğini sağlamlaştıran Real Madrid, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Madrid'in en yakın rakibi, 70 puandaki , bu akşam TSİ 23.00'te deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak.

ise 48 puanla 8. sırada kaldı.

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 17:35
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