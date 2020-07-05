Athletic Bilbao 0-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU

Zorlu deplasmanın ilk yarısında 0-0 beraberlikle soyunma odasına giden Real Madrid, ikinci yarının 72. dakikasında Sergio Ramos'un penaltıdan attığı golle 3 puanı kazandı.

Ligin 33. haftasında Getafe'ye karşı alınan galibiyette olduğu gibi Athletic deplasmanında da Sergio Ramos'un penaltıdan attığı gol sonucu belirledi.

Real Madrid'in 34 yaşındaki kaptanı Ramos, takımında kullandığı son 20 penaltı atışının hepsini gole çevirdi. Ramos son olarak, 9 Mayıs 2018'de Sevilla'ya karşı oynadıkları maçta penaltı kaçırmıştı.

La Liga'nın bitimine 4 hafta kala 77 puanla liderliğini sağlamlaştıran Real Madrid, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Madrid'in en yakın rakibi, 70 puandaki Barcelona, bu akşam TSİ 23.00'te deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak.

Athletic Bilbao ise 48 puanla 8. sırada kaldı.