Zinedine Zidane isyan etti: Bıktım!
İspanya La Liga'nın 34. haftasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup eden Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, "Yoruldum, bıktım. Hep aynı şey hakkında konuşuyoruz. Hakemleri bu kadar konuştuğumuzda, Real Madrid hakemler sayesinde kazanıyormuş gibi anlaşılıyor" dedi.
İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, deplasmanda konuk olduğu Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti.
Maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, adeta isyan etti.
Hakemlerle ilgili konuşulmasından rahatsız olduğunu dile getiren Zidane, "Yoruldum, bıktım. Hep aynı şey hakkında konuşuyoruz. Hakemleri bu kadar konuştuğumuzda, Real Madrid hakemler sayesinde kazanıyormuş gibi anlaşılıyor" dedi.
Şampiyonluk hedefine odaklanldıklarını ifade eden Fransız teknik adam, "Kimse bizi hedefimizden uzaklaştıramayacak. Futbola odaklanmaya devam edeceğiz ve başka bir şey yapmayacağız. Oyuncularımı tebrik etmeliyim, sağlamlıkları ve dengeleri kilit bir öneme sahip" diye konuştu.
Real Madrid'in 1-0 kazandığı karşılaşmanın 73. dakikasında Ramos'un gole çevirdiği penaltı öncesinde VAR incelemesi yapılmış ve VAR müdahelesi İspanya'da gündeme oturmuştu.
- 05.07.2020
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