Real Madrid'de Zinedine Zidane isyan etti: Bıktım! - Son dakika Real Madrid haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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isyan etti: Bıktım!

Zinedine Zidane isyan etti: Bıktım!

'nın 34. haftasında 'yu 1-0 mağlup eden 'de teknik direktör ,  "Yoruldum, bıktım. Hep aynı şey hakkında konuşuyoruz. Hakemleri bu kadar konuştuğumuzda, Real Madrid hakemler sayesinde kazanıyormuş gibi anlaşılıyor" dedi.

'nın 34. haftasında , deplasmanda konuk olduğu 'yu 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Real Madrid Teknik Direktörü , adeta isyan etti.

Hakemlerle ilgili konuşulmasından rahatsız olduğunu dile getiren Zidane, "Yoruldum, bıktım. Hep aynı şey hakkında konuşuyoruz. Hakemleri bu kadar konuştuğumuzda, Real Madrid hakemler sayesinde kazanıyormuş gibi anlaşılıyor" dedi.

Şampiyonluk hedefine odaklanldıklarını ifade eden Fransız teknik adam, "Kimse bizi hedefimizden uzaklaştıramayacak. odaklanmaya devam edeceğiz ve başka bir şey yapmayacağız. Oyuncularımı tebrik etmeliyim, sağlamlıkları ve dengeleri kilit bir öneme sahip" diye konuştu.

Real Madrid'in 1-0 kazandığı karşılaşmanın 73. dakikasında Ramos'un gole çevirdiği penaltı öncesinde VAR incelemesi yapılmış ve VAR müdahelesi İspanya'da gündeme oturmuştu.

  1. 05.07.2020
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