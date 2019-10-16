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16 Ekim 2019, Çarşamba
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N'Golo Kante için kesenin ağzını açıyor

Real Madrid N'Golo Kante için kesenin ağzını açıyor

Özellikle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan 'in forması giyen Fransız orta saha oyunucusu N'Golo Kante için kesenin ağzını açacağı konuşuluyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Teknik direktör yönetiminde bu sezon beklenenin uzağında bir görüntü çizen , kadroda sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle çalışmalarına erken başladı.

Temsilcimiz Galatasaray'la oynayacağı maçlar öncesi kadro sıkıntısı yaşayan eflatun-beyazlı ekip, yaz transfer dönemi için ilk hedefini belirledi. İspanyol basınından El Desmarque'de yer alan habere göre Madrid temsilcisi forması giyen orta saha oyuncusu N'Golo Kante için 100 milyon Euro artı 'i önerecek. Chelsea'nin yasağı nedeniyle transferin sezon sonunda gerçekleşebileceği ifade edildi.



  1. 16.10.2019
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