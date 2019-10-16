Real Madrid N'Golo Kante için kesenin ağzını açıyor

Teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde bu sezon beklenenin uzağında bir görüntü çizen Real Madrid, kadroda sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle transfer çalışmalarına erken başladı.

Temsilcimiz Galatasaray'la oynayacağı maçlar öncesi kadro sıkıntısı yaşayan eflatun-beyazlı ekip, yaz transfer dönemi için ilk hedefini belirledi. İspanyol basınından El Desmarque'de yer alan habere göre Madrid temsilcisi Chelsea forması giyen orta saha oyuncusu N'Golo Kante için 100 milyon Euro artı James Rodriguez'i önerecek. Chelsea'nin yasağı nedeniyle transferin sezon sonunda gerçekleşebileceği ifade edildi.





