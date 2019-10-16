Real Madrid N'Golo Kante için kesenin ağzını açıyor
Özellikle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Real Madrid'in Chelsea forması giyen Fransız orta saha oyunucusu N'Golo Kante için kesenin ağzını açacağı konuşuluyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde bu sezon beklenenin uzağında bir görüntü çizen Real Madrid, kadroda sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle transfer çalışmalarına erken başladı.
Temsilcimiz Galatasaray'la oynayacağı maçlar öncesi kadro sıkıntısı yaşayan eflatun-beyazlı ekip, yaz transfer dönemi için ilk hedefini belirledi. İspanyol basınından El Desmarque'de yer alan habere göre Madrid temsilcisi Chelsea forması giyen orta saha oyuncusu N'Golo Kante için 100 milyon Euro artı James Rodriguez'i önerecek. Chelsea'nin yasağı nedeniyle transferin sezon sonunda gerçekleşebileceği ifade edildi.
- 16.10.2019
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