La Liga yönetimi El Clasico'da şehir değişikliği talep etti
26 Ekim'de Barcelona'nın stadyumu Camp Nou'da oynanması planlanan El Clasico öncesi La Liga yönetimi, maçın şehirdeki manifestolar nedeniyle Madrid'de oynanmasını talep etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya'nın Barcelona şehri sokaklarında devam eden manifestolar ve şiddet içeren eylemler sonrası La Liga'da dikkat çeken bir talep geldi.
Lig yönetimi 26 Ekim'de Barcelona'nın sahasında Real Madrid'i ağırlayacağı El Clasico maçının Madrid'de oynanması yönünde bir talepte bulundu. La Liga yöneticisi Javier Tebas, federasyon başkanına yazdığı mektupta "Gerçek ve önemli ölçüde kamu düzeninin bozulma riski var" ifadelerini kullandı.
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