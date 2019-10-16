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16 Ekim 2019, Çarşamba
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yönetimi 'da şehir değişikliği talep etti

La Liga yönetimi El Clasico'da şehir değişikliği talep etti

26 Ekim'de 'nın stadyumu 'da oynanması planlanan öncesi yönetimi, maçın şehirdeki manifestolar nedeniyle Madrid'de oynanmasını talep etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya'nın şehri sokaklarında devam eden manifestolar ve şiddet içeren eylemler sonrası 'da dikkat çeken bir talep geldi.

Lig yönetimi 26 Ekim'de Barcelona'nın sahasında 'i ağırlayacağı maçının Madrid'de oynanması yönünde bir talepte bulundu. La Liga yöneticisi Javier Tebas, federasyon başkanına yazdığı mektupta "Gerçek ve önemli ölçüde kamu düzeninin bozulma riski var" ifadelerini kullandı.

Real Madrid, Galatasaray'la karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi maçından 4 gün sonra El Clasico'ya çıkacak.


  1. 16.10.2019
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