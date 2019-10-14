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14 Ekim 2019, Pazartesi
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'de Modric ve Bale sakatlandı

Real Madrid'de Modric ve Bale sakatlandı

'ın 'ndeki rakiplerinden 'de ve Marcelo'nun ardından milli maçta karşı karşıya gelen ve de sakatlandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bu sezon 'nde istediği sonuçları alamayan 'de sakat oyuncuların sayısı günden güne artıyor. Temsilcimiz 'la 22 Ekim ve 6 Kasım'da karşı karşıya gelecek olan eflatun-beyazlılarda ve Marcelo sakatlanmıştı.

Bu kez de ve 'ten kötü haber geldi. Hırvatistan'ın Galler ile karşılaştığı mücadelenin son anlarında sağ bacağından sakatlanan Luka Modric sağlık ekibinin desteği ile oyundan çıktı. Öte yandan Gareth Bale de yine sol bacağından bir sakatlık geçirdi ancak Galler'in oyuncu değişikliği hakkı kalmadığı için maçı tamamlamak zorunda kaldı.

İkilinin Galatasaray karşısında forma giyip giyemeyeceği yapılacak testlerin ardından netlik kazanacak.



  1. 14.10.2019
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