Real Madrid'de Modric ve Bale sakatlandı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid'de Toni Kroos ve Marcelo'nun ardından milli maçta karşı karşıya gelen Gareth Bale ve Luka Modric de sakatlandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Real Madrid'de sakat oyuncuların sayısı günden güne artıyor. Temsilcimiz Galatasaray'la 22 Ekim ve 6 Kasım'da karşı karşıya gelecek olan eflatun-beyazlılarda Toni Kroos ve Marcelo sakatlanmıştı.
Bu kez de Gareth Bale ve Luka Modric'ten kötü haber geldi. Hırvatistan'ın Galler ile karşılaştığı mücadelenin son anlarında sağ bacağından sakatlanan Luka Modric sağlık ekibinin desteği ile oyundan çıktı. Öte yandan Gareth Bale de yine sol bacağından bir sakatlık geçirdi ancak Galler'in oyuncu değişikliği hakkı kalmadığı için maçı tamamlamak zorunda kaldı.
İkilinin Galatasaray karşısında forma giyip giyemeyeceği yapılacak testlerin ardından netlik kazanacak.
- 14.10.2019
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Fenerbahçe'de Serdar formaya yakın
Toplam 1
Yorum
vatandaş Sen kendi sahanda antalyaya yeniliyosun ayıp kardeşim teknik heyet hala kimin nerde oynayacagını bilmiyo bulanakadarda lig bitecek
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İbrahim Çolak dünya şampiyonu oldu!
Toplam 1
Yorum
mert can Yüreğine ve azmine ne sağlık yiğidim. Allah yolunu daima açık etsin. Milletimizi gururlandırdın helal olsun sana.
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Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
Toplam 1
Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
Real Madrid'de Modric ve Bale sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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