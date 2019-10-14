Real Madrid'de Modric ve Bale sakatlandı

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Real Madrid'de sakat oyuncuların sayısı günden güne artıyor. Temsilcimiz Galatasaray'la 22 Ekim ve 6 Kasım'da karşı karşıya gelecek olan eflatun-beyazlılarda Toni Kroos ve Marcelo sakatlanmıştı.

Bu kez de Gareth Bale ve Luka Modric'ten kötü haber geldi. Hırvatistan'ın Galler ile karşılaştığı mücadelenin son anlarında sağ bacağından sakatlanan Luka Modric sağlık ekibinin desteği ile oyundan çıktı. Öte yandan Gareth Bale de yine sol bacağından bir sakatlık geçirdi ancak Galler'in oyuncu değişikliği hakkı kalmadığı için maçı tamamlamak zorunda kaldı.

İkilinin Galatasaray karşısında forma giyip giyemeyeceği yapılacak testlerin ardından netlik kazanacak.





