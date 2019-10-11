Real Madrid Galatasaray'a bileniyor! El Clasico'dan daha önemli

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile kıyasıya bir rekabet veriyor. Grubunda 1 puanla 3. sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, 22 Ekim'de Türk Telekom Stadı'nda Real Madrid'i konuk edecek. Gruptan çıkma yolunda her iki takım için hayati önem taşıyan mücadele öncesi Real Madrid cephesinde kırmızı alarm verildi. Başkan Florentino Perez, teknik direktör Zidane ile bir görüşme gerçekleştirerek Galatasaray maçının öneminden bahsetti.

11 Ekim 2019 Cuma 19:15 Güncelleme: 11.10.2019 19:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





