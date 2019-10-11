Real Madrid Galatasaray'a bileniyor! El Clasico'dan daha önemli - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
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Real Madrid Galatasaray'a bileniyor! El Clasico'dan daha önemli

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile kıyasıya bir rekabet veriyor. Grubunda 1 puanla 3. sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, 22 Ekim'de Türk Telekom Stadı'nda Real Madrid'i konuk edecek. Gruptan çıkma yolunda her iki takım için hayati önem taşıyan mücadele öncesi Real Madrid cephesinde kırmızı alarm verildi. Başkan Florentino Perez, teknik direktör Zidane ile bir görüşme gerçekleştirerek Galatasaray maçının öneminden bahsetti.
11 Ekim 2019 Cuma 19:15 Güncelleme: 11.10.2019 19:15
Real Madrid Galatasaray'a bileniyor! El Clasico'dan daha önemli

İspanyol devi Real Madrid'de gözler tamamiyle Galatasaray maçına çevrildi.

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Real Madrid Galatasaray'a bileniyor! El Clasico'dan daha önemli

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda PSG, Real Madrid, Club Brugge ve Galatasaray gruptan çıkma adına mücadele veriyor.

Real Madrid Galatasaray'a bileniyor! El Clasico'dan daha önemli

Temsilcimiz Galatasaray ilk maçına Brugge deplasmanına çıktı ve 0-0 berabere kalarak Belçika'dan 1 puanla döndü.

Real Madrid Galatasaray'a bileniyor! El Clasico'dan daha önemli

Aynı hafta PSG, Real Madrid karşısında rahat kazandı ve grupta liderliği aldı.

Real Madrid Galatasaray'a bileniyor! El Clasico'dan daha önemli

Grubun ikinci haftasında Galatasaray, PSG önünde son derece iyi bir performans sergilemesine rağmen Icardi'nin golüne engel olamadı ve sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

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