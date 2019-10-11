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Real Madrid Galatasaray'a bileniyor! El Clasico'dan daha önemli
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile kıyasıya bir rekabet veriyor. Grubunda 1 puanla 3. sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, 22 Ekim'de Türk Telekom Stadı'nda Real Madrid'i konuk edecek. Gruptan çıkma yolunda her iki takım için hayati önem taşıyan mücadele öncesi Real Madrid cephesinde kırmızı alarm verildi. Başkan Florentino Perez, teknik direktör Zidane ile bir görüşme gerçekleştirerek Galatasaray maçının öneminden bahsetti.
11 Ekim 2019 Cuma 19:15
Güncelleme: 11.10.2019 19:15
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İspanyol devi Real Madrid'de gözler tamamiyle Galatasaray maçına çevrildi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaPSG, RealMadrid, ClubBrugge ve Galatasaray gruptan çıkma adına mücadele veriyor.
Temsilcimiz Galatasaray ilk maçına Brugge deplasmanına çıktı ve 0-0 berabere kalarak Belçika'dan 1 puanla döndü.
Aynı hafta PSG, RealMadrid karşısında rahat kazandı ve grupta liderliği aldı.
Grubun ikinci haftasında Galatasaray, PSG önünde son derece iyi bir performans sergilemesine rağmen Icardi'nin golüne engel olamadı ve sahadan 1-0 yenik ayrıldı.