İspanyol basını yazdı: Real Madrid'in kaderi Falcao'nun ellerinde - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Ekim 2019, Cuma
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İspanyol basını yazdı: 'in kaderi Falcao'nun ellerinde

İspanyol basını yazdı: Real Madrid'in kaderi Falcao'nun ellerinde

Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ilk maçında 'ye farklı yenilen ve ikinci maçında ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaratan 'in temcilsimiz 'la oynayacağı iki karşılaşma büyük önem kazandı. İspanyol basını da bu duruma çarpıcı bir başlıkla dikkat çekti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Devler Ligi'nde bu sezon teknik direktör önderliğinde kötü sonuçlar almaya devam eden 'de çanlar çalmaya başladı. İspanyol devi, gruptaki ilk karşılaşmasında 'ye 3-0 mağlup olurken, ikinci maçta karşısında 2-0 geriden gelerek beraberliği kurtarmıştı. Bu sonuçların ardından gözler eflatun-beyazlı takımın 'la oynayacağı iki maça çevrildi.

"MADRİD'İN KADERİ FALCAO'NUN ELLERİNDE"

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Marca Gazetesi, Real Madrid'in temsilcimiz ile oynayacağı mücadeleler için 'yu ön plana çıkardı. Kolombiyalı golcü hakkında 'eski düşman' şeklinde bahseden gazete haberde, "Real Madrid'in Falcao ile döneminden kötü anıları var. Kolombiyalı, Madrid'e karşı oynadığı 4 maçta 2 gol kaydetti" ifadelerine yer verildi.


  1. 04.10.2019
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