İspanyol basını yazdı: Real Madrid'in kaderi Falcao'nun ellerinde
Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ilk maçında PSG'ye farklı yenilen ve ikinci maçında Club Brugge ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaratan Real Madrid'in temcilsimiz Galatasaray'la oynayacağı iki karşılaşma büyük önem kazandı. İspanyol basını da bu duruma çarpıcı bir başlıkla dikkat çekti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Devler Ligi'nde bu sezon teknik direktör Zinedine Zidane önderliğinde kötü sonuçlar almaya devam eden Real Madrid'de çanlar çalmaya başladı. İspanyol devi, gruptaki ilk karşılaşmasında PSG'ye 3-0 mağlup olurken, ikinci maçta Club Brugge karşısında 2-0 geriden gelerek beraberliği kurtarmıştı. Bu sonuçların ardından gözler eflatun-beyazlı takımın Galatasaray'la oynayacağı iki maça çevrildi.
"MADRİD'İN KADERİ FALCAO'NUN ELLERİNDE"
Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Marca Gazetesi, Real Madrid'in temsilcimiz ile oynayacağı mücadeleler için Radamel Falcao'yu ön plana çıkardı. Kolombiyalı golcü hakkında 'eski düşman' şeklinde bahseden gazete haberde, "Real Madrid'in Falcao ile Atletico Madrid döneminden kötü anıları var. Kolombiyalı, Madrid'e karşı oynadığı 4 maçta 2 gol kaydetti" ifadelerine yer verildi.
- 04.10.2019
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MAÇ SONUCU Trabzonspor 2-2 Basel MAÇ ÖZETİ
Toplam 3
Yorum
üye hazık oldu.
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Beşiktaş maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi
Toplam 1
Yorum
Zehni korkmaz bjk Bu bjk yı bundan sonrası ızlemeyeceyım ne zamankı bu sülük ahtapotlar bu kulupten ayrılırsalar bu yönetım ve yıldım yönetımı resmen bjk üzer
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Vazgeçmem!
Toplam 1
Yorum
turan şahın gıt artık
İspanyol basını yazdı: Real Madrid'in kaderi Falcao'nun ellerinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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