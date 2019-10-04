İspanyol basını yazdı: Real Madrid'in kaderi Falcao'nun ellerinde

Devler Ligi'nde bu sezon teknik direktör Zinedine Zidane önderliğinde kötü sonuçlar almaya devam eden Real Madrid'de çanlar çalmaya başladı. İspanyol devi, gruptaki ilk karşılaşmasında PSG'ye 3-0 mağlup olurken, ikinci maçta Club Brugge karşısında 2-0 geriden gelerek beraberliği kurtarmıştı. Bu sonuçların ardından gözler eflatun-beyazlı takımın Galatasaray'la oynayacağı iki maça çevrildi.

"MADRİD'İN KADERİ FALCAO'NUN ELLERİNDE"

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Marca Gazetesi, Real Madrid'in temsilcimiz ile oynayacağı mücadeleler için Radamel Falcao'yu ön plana çıkardı. Kolombiyalı golcü hakkında 'eski düşman' şeklinde bahseden gazete haberde, "Real Madrid'in Falcao ile Atletico Madrid döneminden kötü anıları var. Kolombiyalı, Madrid'e karşı oynadığı 4 maçta 2 gol kaydetti" ifadelerine yer verildi.



