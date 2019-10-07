Galatasaray teknik heyetinden flaş itiraf! 'Aldandık'
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılı takım mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılarak Ankara'da 2 puan bıraktı. Galatasaray teknik heyeti, Gençlerbirliği maçındaki oyun sonrasında adeta şaşkına döndü. Fatih Terim ve kurmayları 90 dakikayı masaya yatırdı.
7 Ekim 2019 Pazartesi 21:37
Güncelleme: 07.10.2019 21:37
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği karşısındaki oyun ve skordan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadı.
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Oyuncularının yaklaşımına serzenişte bulunan deneyimli teknik adam maçtan sonra yaptığı açıklamada, ''Böyle lakayıt, böyle vurdumduymaz, böyle istediği gibi... Ne ben müsaade ederim, ne Galatasaray'ın kültürü buna müsaade eder. Biraz fazla uzadı bu iş.
Üzgünüm, hiç hoşuma gitmedi bu iş. Galatasaraylılar savaşan bir takım görecektir.
Bu isim olmayabilir. İsim olup da, cisim yoksa zaten bir işe yaramaz" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbol sonrası hayal kırıklığı yaşayan Teknik Direktör Fatih Terim, 90 dakikanın analizini yaptı, yardımcıları ile bu maçı masaya yatırdı.