Galatasaray teknik heyetinden flaş itiraf! 'Aldandık' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ekim 2019, Pazartesi
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Galatasaray teknik heyetinden flaş itiraf! 'Aldandık'

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılı takım mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılarak Ankara'da 2 puan bıraktı. Galatasaray teknik heyeti, Gençlerbirliği maçındaki oyun sonrasında adeta şaşkına döndü. Fatih Terim ve kurmayları 90 dakikayı masaya yatırdı.
7 Ekim 2019 Pazartesi 21:37 Güncelleme: 07.10.2019 21:37
Galatasaray teknik heyetinden flaş itiraf! 'Aldandık'

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği karşısındaki oyun ve skordan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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Galatasaray teknik heyetinden flaş itiraf! 'Aldandık'

Oyuncularının yaklaşımına serzenişte bulunan deneyimli teknik adam maçtan sonra yaptığı açıklamada, ''Böyle lakayıt, böyle vurdumduymaz, böyle istediği gibi... Ne ben müsaade ederim, ne Galatasaray'ın kültürü buna müsaade eder. Biraz fazla uzadı bu iş.

Galatasaray teknik heyetinden flaş itiraf! 'Aldandık'

Üzgünüm, hiç hoşuma gitmedi bu iş. Galatasaraylılar savaşan bir takım görecektir.

Galatasaray teknik heyetinden flaş itiraf! 'Aldandık'

Bu isim olmayabilir. İsim olup da, cisim yoksa zaten bir işe yaramaz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray teknik heyetinden flaş itiraf! 'Aldandık'

Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbol sonrası hayal kırıklığı yaşayan Teknik Direktör Fatih Terim, 90 dakikanın analizini yaptı, yardımcıları ile bu maçı masaya yatırdı.

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