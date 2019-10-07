Galatasaray teknik heyetinden flaş itiraf! 'Aldandık'

Oyuncularının yaklaşımına serzenişte bulunan deneyimli teknik adam maçtan sonra yaptığı açıklamada, ''Böyle lakayıt, böyle vurdumduymaz, böyle istediği gibi... Ne ben müsaade ederim, ne Galatasaray'ın kültürü buna müsaade eder. Biraz fazla uzadı bu iş.