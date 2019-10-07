Radamel Falcao İngiltere'de en kötü transferler arasında...

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Radamel Falcao Süper Lig'de şu ana kadar 3 maça çıkarken Devler Ligi'nde de 2 müsabakada görev aldı. Çıktığı ilk maçında attığı golle taraftarın gönlünü kazanan Kolombiyalı yıldız, diğer maçlarda gol kaydedemedi. Sarı-Kırmızılılar'da Falcao'nun performansı sorgulanmaya başlanırken İngiltere'den Falcao için şaşırtan bir istatistik geldi.