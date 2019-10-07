Radamel Falcao İngiltere'de en kötü transferler arasında... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ekim 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Radamel Falcao İngiltere'de en kötü transferler arasında...

Radamel Falcao İngiltere'de en kötü transferler arasında...

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Radamel Falcao Süper Lig'de şu ana kadar 3 maça çıkarken Devler Ligi'nde de 2 müsabakada görev aldı. Çıktığı ilk maçında attığı golle taraftarın gönlünü kazanan Kolombiyalı yıldız, diğer maçlarda gol kaydedemedi. Sarı-Kırmızılılar'da Falcao'nun performansı sorgulanmaya başlanırken İngiltere'den Falcao için şaşırtan bir istatistik geldi.

7 Ekim 2019 Pazartesi 19:27 Güncelleme: 07.10.2019 19:29
Radamel Falcao İngiltere'de en kötü transferler arasında...

Yaz transfer döneminin en hareketli ve adından bahsettiren takımların biri olan Galatasaray, özellikle Radamel Falcao transferiyle çok konuşulmuştu.

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Radamel Falcao İngiltere'de en kötü transferler arasında...

Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak için çok fazla uğraş veren Sarı-Kırmızılı kurmaylar nihayetinde bu transferi bitirmiş ve Falcao'ya formayı giydirmeyi başarmıştı.

Radamel Falcao İngiltere'de en kötü transferler arasında...

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta gol atma başarısı göstermiş ve Süper Lig'e gollü bir başlangıç yapmıştı.

Radamel Falcao İngiltere'de en kötü transferler arasında...

Şu ana kadar Sarı-Kırmızılı formayla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 5 maça çıkan ve 360 dakika sahada kalan Kolombiyalı yıldız, ilk maçında gol atma başarısı gösterse de kalan 4 maçta fileleri havanladıramamıştı.

Radamel Falcao İngiltere'de en kötü transferler arasında...

Kolombiyalı'nın performansı sorgulanmaya başlarken, İngiltere'nin önde gelen spor gazetelerinden olan The Sun'dan Falcao için flaş bir istatistik haberi geldi.

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