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Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Fatih Terim zirvesi! İstifa...
Galatasaray'da Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçında yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Terim'in bu açıklamalarından sonra Mustafa Cengiz ''Herkesin kendi vazifesini yapmasını bekliyorum.'' ifadelerini kullanmıştı Sarı-kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim Türk Telekom Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirdi. İşte görüşmenin perde arkası ve yaşanan son gelişmeler...
7 Ekim 2019 Pazartesi 18:33
Güncelleme: 07.10.2019 18:33
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Galatasaray'da kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve Fatih Terim 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.
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Sarı-kırmızılı takım Gençlerbirliği deplasmanından 0-0 beraberlikle dönmüş ve tansiyon yükselmişti.
Beklemediği bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maçtan sonra sert ifadeler kullandı.
Denetimli teknik adam maç sonu yaptığı açıklamasında, ''Ben konuşursam ceza alırım biraz da ceza almayanlar konuşsun'' demişti.
Cengiz bu açıklamaların ardından Fatih Terim'e cevap olarak, "Hoca kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele kendi görevini yapması, konsantrasyonunu bozmaması.