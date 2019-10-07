Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Fatih Terim zirvesi! İstifa...

Galatasaray'da Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçında yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Terim'in bu açıklamalarından sonra Mustafa Cengiz ''Herkesin kendi vazifesini yapmasını bekliyorum.'' ifadelerini kullanmıştı Sarı-kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim Türk Telekom Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirdi. İşte görüşmenin perde arkası ve yaşanan son gelişmeler...

7 Ekim 2019 Pazartesi 18:33 Güncelleme: 07.10.2019 18:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





