Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Fatih Terim zirvesi! İstifa... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ekim 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Fatih Terim zirvesi! İstifa...

Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Fatih Terim zirvesi! İstifa...

Galatasaray'da Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçında yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Terim'in bu açıklamalarından sonra Mustafa Cengiz ''Herkesin kendi vazifesini yapmasını bekliyorum.'' ifadelerini kullanmıştı Sarı-kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim Türk Telekom Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirdi. İşte görüşmenin perde arkası ve yaşanan son gelişmeler...
7 Ekim 2019 Pazartesi 18:33 Güncelleme: 07.10.2019 18:33
Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Fatih Terim zirvesi! İstifa...

Galatasaray'da kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve Fatih Terim 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Fatih Terim zirvesi! İstifa...

Sarı-kırmızılı takım Gençlerbirliği deplasmanından 0-0 beraberlikle dönmüş ve tansiyon yükselmişti.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Fatih Terim zirvesi! İstifa...

Beklemediği bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maçtan sonra sert ifadeler kullandı.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Fatih Terim zirvesi! İstifa...

Denetimli teknik adam maç sonu yaptığı açıklamasında, ''Ben konuşursam ceza alırım biraz da ceza almayanlar konuşsun'' demişti.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Fatih Terim zirvesi! İstifa...

Cengiz bu açıklamaların ardından Fatih Terim'e cevap olarak, "Hoca kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele kendi görevini yapması, konsantrasyonunu bozmaması.

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