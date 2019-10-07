HaberlerGaleriGalatasaray'dan ara transfer bombası! Onyekuru transferini duyurdular
Galatasaray'dan ara transfer bombası! Onyekuru transferini duyurdular
Sezon başında Galatasaray'la kiralık sözleşmesi biten ve 15 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer olan Henry Onyekuru'da son dakika gelişmesi... Fransa ekibinde 4 maça çıkan ve 1 asist yapan Nijeryalı yıldız geri dönüyor! İşte son dakika haberinin ve transferin son dakika ayrıntıları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
7 Ekim 2019 Pazartesi 16:38
Güncelleme: 07.10.2019 16:42
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'ın devre arası transfer bombasını duyurdular...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Lige şampiyonluk parolası ile başlayan ve birbirinden flaş transfrelere imza atan Galatasaray istediği sonuçlara ulaşamadı.
Özellikle Bruma ile başlayan Rodrigues ile devam eden ve son olarak Onyekuru'dan sprinter anlamda hem gol hem de asist katkısı alan sarı kırmızılılar bu sene aradığını bulamamıştı.
Babel'in forma giydiği sol hücum kanadında santrforu besleyen bir özelliği olmaması ve doğrudan gol odaklı oynayan Hollandalı bekleneni veremedi.
Sezon başında transfer edilen RyanBabel ise şu ana kadarki performansıyla Onyekuru'yu adeta mumla aratıyor...