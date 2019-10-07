Ve resmi açıklama geldi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Süper Lig'de 7. hafta maçlarının sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Gençlerbirliği deplasmanında berabere kalan Galatasaray'ın oranı yükselmesine rağmen hala favori gözükürken, Fenerbahçe'nin de Antalyaspor mağlubiyeti sonrasında oranı yükseldi. Beşiktaş ise Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetle oranı yükselen ekipler arasında yer aldı. Peki, yeni sıralama ve oranlarda son durum ne?