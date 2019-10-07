Ve resmi açıklama geldi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ekim 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Ve resmi açıklama geldi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Ve resmi açıklama geldi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Süper Lig'de 7. hafta maçlarının sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Gençlerbirliği deplasmanında berabere kalan Galatasaray'ın oranı yükselmesine rağmen hala favori gözükürken, Fenerbahçe'nin de Antalyaspor mağlubiyeti sonrasında oranı yükseldi. Beşiktaş ise Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetle oranı yükselen ekipler arasında yer aldı. Peki, yeni sıralama ve oranlarda son durum ne?

7 Ekim 2019 Pazartesi 15:14 Güncelleme: 07.10.2019 15:17
Ve resmi açıklama geldi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Süper Lig 'Şampiyonluk' oranlarının değişimi şu şekilde;

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Ve resmi açıklama geldi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Rizespor

Eski oran: 300.00 Yeni oran: 500.00

Ve resmi açıklama geldi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Göztepe

Eski oran: 500.00 Yeni oran: 300.00

Ve resmi açıklama geldi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Yeni Malatyaspor

Eski oran: 300.00 Yeni oran: 200.00

Ve resmi açıklama geldi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Konyaspor

Eski oran: 300.00 Yeni oran: 150.00

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