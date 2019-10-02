Real Madrid cephesinden iddialı Galatasaray sözleri
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası konuşan teknik direktör Zinedine Zidane ve kulübün yöneticilerinden Emilio Butragueno Galatasaray'la oynayacakları iki maçla ilgili iddialı konuştu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la aynı grupta bulunan Real Madrid sahasında Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçında PSG'ye yenilen ve Belçika ekibi karşısında da 2-0 geriden gelerek 1 puan alabilen eflatun-beyazlı ekipte teknik direktör Zinedine Zidane mücadele sonrası şunları söyledi:
"Bir puandan memnun değiliz. Sonuç kötü ama reaksiyonumuz iyiydi. Yediğimiz ilk gol çok komikti. Maça çok kötü başladık."
Galatasaray'la oynayacakları maça da değinen Fransız teknik adam, "Şimdilik La Liga'da cumartesi günkü oynayacağımız maçı düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde iyi durumda değiliz ama sonraki maçlardan iyi sonuçlar alıp gruptan çıkacağız" dedi.
"GALATASARAY'A KARŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ"
Real Madrid yöneticilerinden Emilio Butragueno da maç sonu yaptığı açıklamada, "Artık hata yapma şansımız kalmadı. Galatasaray'a karşı kazanmak zorundayız. Bu iki maçta oynadığımız oyun belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.
- 02.10.2019
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MAÇ SONUCU Galatasaray 0-1 Paris Saint Germain MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
Baha Avrupa Fatih’i cim bom bom , son 29 Avrupa maçında 2 galibiyet !
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Bizi semte sokmazlar!
Toplam 2
Yorum
karakartal Ahmet nur çebi bana güvenilir bir insan gibi geliyor kendisini seviyoruz
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Bizi semte sokmazlar!
Toplam 2
Yorum
huseyn53 Çebi Abi gelecek başka bir yolu yok....
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