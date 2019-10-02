Real Madrid cephesinden iddialı Galatasaray sözleri - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
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cephesinden iddialı sözleri

Real Madrid cephesinden iddialı Galatasaray sözleri

'in 'nde ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası konuşan teknik direktör ve kulübün yöneticilerinden 'la oynayacakları iki maçla ilgili iddialı konuştu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

UEFA 'nde temsilcimiz 'la aynı grupta bulunan sahasında ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçında 'ye yenilen ve Belçika ekibi karşısında da 2-0 geriden gelerek 1 puan alabilen eflatun-beyazlı ekipte teknik direktör mücadele sonrası şunları söyledi:

"Bir puandan memnun değiliz. Sonuç kötü ama reaksiyonumuz iyiydi. Yediğimiz ilk gol çok komikti. Maça çok kötü başladık."

Galatasaray'la oynayacakları maça da değinen Fransız teknik adam, "Şimdilik La Liga'da cumartesi günkü oynayacağımız maçı düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde iyi durumda değiliz ama sonraki maçlardan iyi sonuçlar alıp gruptan çıkacağız" dedi.

"GALATASARAY'A KARŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Real Madrid yöneticilerinden da maç sonu yaptığı açıklamada, "Artık hata yapma şansımız kalmadı. Galatasaray'a karşı kazanmak zorundayız. Bu iki maçta oynadığımız oyun belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.

  1. 02.10.2019
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